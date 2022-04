Arrestato rider di Camporosso, sfruttava le consegne a domicilio per spacciare droga

Un rider e spacciatore di Camporosso è finito in manette 3 giorni fa in una operazione antidroga della Polizia di Ventimiglia. Gli agenti hanno arrestato l’italiano in flagranza del reato.

Si tratta di una persona già nota alle forze dell’ordine perchè in passato indagata per reati analoghi. In base a quanto appurato dagli agenti il camporossino sfruttava la sua attività di consegne a domicilio per spacciare.



Il soggetto è stato trovato in possesso di circa 20 grammi di cocaina, 860 di hashish confezionati in suddivisi in 49 distinti involucri in cellophane, 600 grammi di marijuana, una bilancia di precisione, 3 forbici, un sacchetto di cellophane, 2.000 euro in banconote, presunto provento dell’attività delittuosa.



Lo stupefacente è risultato positivo per i vari principi attivi al narco-test eseguito dalla polizia scientifica. Il Pubblico Ministero ha disposto la sottoposizione agli arresti domiciliari in attesa della convalida che si è tenuta ieri, con associazione presso la Casa Circondariale di Imperia.