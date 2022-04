Addio a Giovanni Licata: martedì ad Arma di Taggia, il funerale presso la Chiesa di San Giuseppe e Sant'Antonio

Il funerale di Giovanni Licata si terrà martedì 19 aprile, alle 15, presso la Chiesa di San Giuseppe e Sant'Antonio ad Arma di Taggia. Il 54enne molto conosciuto, ieri ha avuto un malore mentre si trovava in bicicletta, portato in ospedale è poi deceduto.



Licata è stato per diversi anni, primo capo della delegazione di spiaggia della Guardia Costiera ad Arma di Taggia. La passione per il mare e le tradizioni marinare, si univano al suo enorme impegno come volontario presso la Croce Verde di Arma di Taggia.



Licata era da poco andato in pensione come militare e si dedicava a tempo pieno come milite presso la pubblica assistenza dove era anche all'interno del consiglio direttivo. Sono innumerevoli i messaggi di cordoglio che in queste ore stanno affollando le bacheche di Facebook per la scomparsa del 54enne.

Alla famiglia di Licata vanno le più sentite condoglianze della redazione di Sanremo News e del gruppo editoriale More News.