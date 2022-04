Pasqua da 'tutto esaurito' anche nel dianese: Pilati "Quest'anno non solo presenze ma anche buoni incassi"

Anche il comprensorio dianese e imperiese si preparano, come i ‘cugini’ di Sanremo, a una Pasqua da ‘tutto esaurito’. La conferma arriva dal presidente provinciale di Federalberghi, Americo Pilati: “Quest’anno le festività di primavera – ha detto – sarà importante non per le presenze, ma soprattutto di incassi. Negli ultimi tempi si parla spesso di ‘pienone’ per Pasqua ma non che il giorno prima le stanze sono vuote. Il successo di quest’anno, invece dei soliti due giorni, i turisti arrivano per tre o quattro giorni e, invece di lavorare al 100% saremo magari all’80% ma, alla fine, gli incassi saranno decisamente migliori”.

E’ un’analisi diversa dal solito, quella del presidente di Federalberghi, che punta il dito su quanto viene incassato dagli operatori del settore nei periodi clou del turismo e non sulle semplici presenze: “Quest’anno siamo di fronte a una settimana proficua – prosegue – e decisamente migliore di anni in cui si lavorava per meno giorni rispetto a quelli di quest’anno”.

E la voglia di vacanze che è esplosa quest’anno non sarà un affare solo per gli alberghi, ma anche per le altre imprese del settore: “E’ ovvio – risponde Pilati – perché la presenza di turisti già da ieri e che rimarranno fino a lunedì, garantirà lavoro a bar e ristoranti. Si prospetta quindi una Pasqua davvero superiore a quelle degli ultimi anni, spalmata su quattro giorni e non due. I raffronti li facciamo ovviamente con il 2018 e 2019, visto che negli ultimi anni il Covid non ci ha consentito di lavorare”.

Pilati ha anche analizzato il turismo dei villeggianti che arrivano in pullman: “Oggi forse ne abbiamo meno per Pasqua – dice – ma, essendo a prezzi calmierati, le camere lasciate libere sono state vendute a italiani piuttosto che tedeschi, ma garantiscono incassi superiori agli imprenditori del settore. Negli anni scorsi avevamo il 50% di pullman tedeschi e il resto di turisti italiani che arrivavano per conto proprio, quest’anno il rapporto è a 30%/70%”.

L’entusiasmo di Pilati non si ferma al periodo pasquale ma arriva anche ai ponti del 25 aprile e del 1° maggio ma, soprattutto alla prossima estate: “Al momento le prenotazioni sono superiori del 20% al 2019 – risponde – e questo ci fa ben sperare per una estate che sarà davvero della ripartenza dopo i due anni di Covid. Forse per i due ponti l’interesse non è eccezionale, ma qualcosa si muoverà anche in quei due fine settimana, nonostante non si può parlare di ponti veri e propri. Sto notando che c’è tanta voglia di andare in ferie, nonostante la guerra e i problemi economici”.

Proprio sulla guerra in Ucraina Pilati ha fatto una ulteriore analisi: “Sicuramente la guerra ha lievemente impoverito le prenotazioni, che si son calmate negli ultimi due mesi. Ma siamo comunque su numeri decisamente superiori al 2019 e agli anni precedenti, che devono oggi essere il nostro riferimento. Non dobbiamo certo fare raffronti con il 2020 e il 2021, stagioni troppo legate al periodo Covid, anche se le due estati sono state tutto sommato discrete”.