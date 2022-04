Bordighera: mensa per i profughi ucraini e polemiche sui social, interviene l'Amministrazione comunale

“E’ stato dato pieno sostegno ai piccoli profughi ucraini che da due settimane circa frequentano le scuole cittadine”. Sono le parole del Sindaco di Bordighera, Vittorio Ingenito, dopo le polemiche sorte sui social.

Per assistere coloro che hanno manifestato la necessità di aiuto per affrontare le spese della mensa, l’Assessore Stefano Gnutti ha subito interessato la società Elior: questa, con generosità e disponibilità, ha scelto di rinunciare alla quota di 3,20 euro, normalmente a carico delle famiglie, e di accettare esclusivamente la quota di 1,80 che il Comune versa per gli alunni residenti e i profughi.

Alcuni nuclei familiari in fuga dal conflitto hanno dichiarato di non avere bisogno del contributo e di poter sostenere la spesa di 3,20 in autonomia ma è stata confermata anche in questo caso quella di 1,80 a carico del Comune.

“Spiace e stupisce leggere polemiche di questo tipo – termina Ingenito - quando, fin dall’inizio dell’emergenza, ci siamo attivati per aiutare ed accogliere, sia nella zona di guerra sia qui a Bordighera. Desidero esprimere la mia riconoscenza a Elior, che ha immediatamente compreso la situazione e ha deciso di intervenire con un gesto di grande solidarietà. Come sempre, siamo inoltre pronti a valutare qualsiasi altra esigenza, anche avvalendoci dell’assistenza di padre Faustino per superare eventuali barriere linguistiche”.

“Al di là di questo specifico caso - dichiara l’Assessore Gnutti - non è detto che tutto quanto viene fatto per assistere chi è in difficoltà debba necessariamente essere reso pubblico; doveroso sarebbe invece approfondire le questioni prima di esprimere, seppur legittimamente, il proprio giudizio”.