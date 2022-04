Ventimiglia: traffico caotico questa mattina in città, un turista: "Assenti i controlli!"

“Sono un torinese in vacanza, spesso, a Ventimiglia e questa mattina (ore 11) sono rimasto allibito nel constatare che nonostante nel centro città e nelle vie laterali limitrofe ci fossero numerosi e pericolosi ingorghi di auto non un vigile fosse presente. Mi chiedo come sia possibile alla vigilia di Pasqua, in una città che vorrebbe essere turistica, permettere una simile situazione. Mi auguro che il Sindaco che ha più volte dimostrato di avere a cuore le sorti della città prenda immediati provvedimenti visto l’appropinquarsi della stagione estiva e quindi aumento dei flussi automobilistici verso la città.

La mia è una precisazione per far sì che Ventimiglia, già provata da un'alluvione ed al centro di flussi migratori consistenti, riesca a trovare la forza di risorgere, ma l’immagine avuta questa mattina rappresentava quella di una città abbandonata a sé stessa.



Gilberto”.