Sanremo: anche i 'Reds' hanno partecipato nello scorso fine settimana al Festival del Rugby (Foto)

Si è svolto nello scorso fine settimana il Festival del Rugby a Sanremo, squadre partecipanti tante e tutte di livello, premesse di buon rugby al top.

L’asta della difficoltà si alza e i Reds reagiscono bene con le ‘solite’ compagini della provincia imperiese, imparano dalle più quotate formazioni di Rho, Ivrea, Lainate in tutte le categorie, presenti sul campo i REDS sin dal pomeriggio del sabato con la Under 13.

I Reds si sono alleati con i pari età del Sanremo in una serie di avvincenti incontri e senza demerito si sono integrati con un altro modo di giocare e concentrati a far bene, buona prestazione per tutti.

La domenica è stato il turno dei più piccoli, sotto un sole rivierasco Under 7 e 9 hanno combattuto le sfide con le succitate altre società facendosi trovare pronti e impavidi, buoni i risultati sul girone e complessivo. Piccoli ma grandi in tutto, non hanno mollato mai e se subivano qualche meta, la risposta era pronta e perentoria. Gioco e divertimento prima di tutto.

Per l’Under 11 è stato un torneo duro, finiti nel girone con le quotate teste di serie non sono riusciti subito a imporsi, ma non fa nulla, si fa esperienza e si guarda con fiducia al prossimo futuro, non male comunque nel complesso, orgoglio prima di tutto e apprezzamenti dai tecnici avversari, bravi. Una buona esperienza nel complesso che fa rasserenare in vista delle prossime festività pasquali.