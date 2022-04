Il portavoce di Fratelli d'Italia Sanremo Antonino Consiglio, a nome del coordinamento e degli iscritti al partito augura una serena Santa Pasqua a tutti i cittadini matuziani

"Auguro una Santa Pasqua di serenità e pace a tutti i cittadini. La Pasqua da sempre ci dona un annuncio glorioso che dà speranza e apre visioni positive: ed è proprio di questo di cui abbiamo bisogno, soprattutto in un momento come quello attuale reso ancora più difficile per i drammatici eventi legati al conflitto in Ucraina e per le conseguenze della pandemia sulla nostra economia e sulla nostra vita sociale".

Interviene così il portavoce sanremese di Fratelli d'Italia, Antonino Consiglio, che prosegue: "Una speranza, una visione positiva e una voglia di migliorare che devono essere uno stimolo per convogliare quelle energie che ci permetteranno di superare le criticità e i tanti problemi che interessano il nostro Paese e di riflesso anche la nostra comunità".