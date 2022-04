Arma di Taggia: è morto Giovanni Licata, ex capo della guardia costiera locale e volontario della Croce Verde

Arma di Taggia piange la morte di Giovanni Licata. Il 55enne, molto conosciuto in zona, è morto in seguito ad un malore mentre andava in bicicletta verso Pompeiana.



Per diversi anni è stato al comando della delegazione di spiaggia della Guardia Costiera armese ma soprattutto faceva parte della Croce Verde, uno dei volontari più attivi e da ultimo anche membro del direttivo.

In questa sua doppia veste di militare e volontario ma soprattutto di amante del mare partecipò attivamente alla posa del famoso Sant'Erasmo degli Abissi, la statua posta sott'acqua davanti a Capo dell’Arma per il 45° anno di fondazione della pubblica assistenza. In queste ore c'è profonda costernazione tra i volontari della Croce Verde dove Licata era molto apprezzato e stimato.