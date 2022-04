CINEMA: orari, trame e stellette dei film in programmazione oggi, venerdì 15 aprile 2022

La programmazione nelle sale della provincia di Imperia. In locandina e nelle immagini il film al Roof 1 dell'Ariston di Sanremo, alla Sala 2 del cinema Imperia di Oneglia e alla Sala 1 dello Zeni di Bordighera

SANREMO

Ariston (tel. 0184 506060)

- ANIMALI FANTASTICI – I SEGRETI DI SILENTE – ore 16.00 - 18.45 – 21.20 - di David Yates - con Jude Law, Eddie Redmayne, Ezra Miller, Dan Fogler, Alison Sudol – Avventura - "Albus Silente è consapevole che il potente mago Gellert Grindelwald vuole prendere il controllo totale del mondo magico. Incapace di fermarlo da solo, Silente affida a Newt Scamander il compito di guidare una squadra di streghe e maghi (e un coraggioso babbano) in una missione dove si scontreranno con il crescente numero di seguaci di Grindelwald. Con una posta in gioco così alta, quanto a lungo Silente potrà restare in disparte?…”

Voto della critica: ***

Cinema Ritz (tel. 0184 506060)

- SONIC 2 – IL FILM – ore 16.00 - 19.00 – 21.15 - di Jeff Fowler - con Ben Schwartz, James Marsden, Idris Elba, Jim Carrey, Tika Sumpter – Azione/Avventura/Commedia - "Sonic, dopo essersi stabilito a Green Hills, vuole dimostrare di avere tutto ciò che serve per essere un vero eroe e sapersela cavare da solo. Il banco di prova arriva con il ritorno di Dr. Robotnik, questa volta con un nuovo partner, Knuckles, alla ricerca di uno smeraldo con la capacità di distruggere gli esseri umani. Insieme alla spalla Tails, Sonic intraprende un viaggio in giro per il mondo alla ricerca della pietra, prima che finisca in mani sbagliate…”

Voto della critica: **

Roof 1 (tel. 0184 506060)

- GLI IDOLI DELLE DONNE – ore 16.30 - 19.15 – 21.30 - di Pasquale Petrolo, Claudio Gregori, Eros Puglielli - con Pasquale Petrolo, Claudio Gregori, Ilaria Spada, Francesco Arca, Daniela Piperno - Commedia - "Filippo è uno dei gigolò più avvenenti e di successo che ci siano su piazza, tutte le donne lo vogliono, ma solo per il suo corpo, dato che non eccelle in brillantezza. Peccato che a seguito di un incidente si debba sottoporre ad una plastica facciale non perfettamente riuscita e si ritrovi ad essere bello come... Lillo! Disperato e incapace di lavorare, Filippo si rivolge all'unico in grado di insegnargli a soddisfare le donne nonostante l'aspetto fisico: Max, guru del fascino e della sensualità, il più grande e ambito gigolò di sempre ritiratosi misteriosamente dal giro. A dispetto del training e della maestria di Max, i risultati di Filippo sono molto scarsi, eppure succede che una bella colombiana, figlia di un pericolosissimo narcotrafficante, si innamori davvero di lui... ma i guai sono appena iniziati per Filippo e Max!…”

Voto della critica: **

Roof 2 (tel. 0184 506060)

Doppia Programmazione

- TROPPO CATTIVI – ore 17.00 - di Pierre Perifel – Animazione - "Non ci sono mai stati cinque amici così noti come i Troppo Cattivi - l'affascinante borseggiatore Mister Wolf, Mister Snake lo scassinatore che le ha viste tutte, il gelido maestro del travestimento Mister Shark, il ‘muscoloso’ Mister Piranha e l'hacker esperta dalla lingua tagliente Miss Tarantula, alias ‘Web’. Ma quando, dopo anni di innumerevoli rapine ed essendo i criminali più ricercati al mondo, la banda viene finalmente catturata, Mister Wolf decide di fare un patto (che non ha intenzione di mantenere) per salvarli tutti dalla prigione: i Troppo Cattivi diventeranno buoni. Sotto la guida del loro mentore, il professor Marmalade, un arrogante (ma adorabile!) porcellino d'india, i Troppo Cattivi fingeranno davanti al mondo di essersi trasformati in buoni. Lungo la strada però, Mister Wolf inizia a capire che fare del bene per davvero può dargli ciò che ha sempre segretamente desiderato: l'accettazione. Così quando in città arriva un nuovo cattivo, riuscirà Mister Wolf a convincere gli altri membri della banda a diventare... Buoni?…”

Voto della critica: ***

- MORBIUS – ore 19.30 – 21.30 - di Daniel Espinosa - con Jared Leto, Michael Keaton, Matt Smith, Jared Harris, Sam Wilkinson – Azione/Fantasy/Horror - "Infetto da una rara e pericolosa malattia del sangue, determinato a salvare chiunque sia destinato a subire la sua stessa sorte, il Dr. Morbius tenta una scommessa disperata. Quello che inizialmente sembra essere un successo si rivela presto un rimedio potenzialmente più pericoloso della malattia stessa…”

Voto della critica: **

Roof 3 (tel. 0184 506060)

Doppia Programmazione

- BLA BLA BABY – ore 16.30 - 18.15 - di Fausto Brizzi - con Alessandro Preziosi, Matilde Gioli, Massimo De Lorenzo, Maria Di Biase, Chiara Noschese - Commedia - "Luca è costretto a quarantacinque anni a lavorare in un asilo nido aziendale, dopo una vita a inseguire il successo senza alcun risultato. Con lui le colleghe Celeste e Doriana. I tre, ogni giorno, si trovano ad affrontare i piccoli dei dipendenti della Green Light, tra continui pianti, urla e l'impossibilità di instaurare un vero rapporto di comunicazione con i bambini, incapaci di parlare. O almeno così, fino al giorno in cui Luca, a casa dell'amico e scienziato Ivano, mangia un omogeneizzato alla platessa 'contaminato' e appena ritirato dal commercio. Il giorno dopo, tornato all'asilo dopo una notte insonne, le voci incomprensibili dei bambini diventano per Luca parole di senso compiuto: con suo grande stupore, li sente parlare…”

Voto della critica: **

- SUNDOWN – ore 20.00 – 21.45 - di Michel Franco - con Tim Roth, Charlotte Gainsbourg, Iazua Larios, Henry Goodman, Albertine Kotting - Drammatico - "Alice e Neil Bennett, con i figli Colin e Alexa, sono una famiglia britannica benestante in vacanza ad Acapulco. Quando un'emergenza arrivata da lontano interrompe il loro viaggio, l'equilibrio familiare inizia a vacillare portando alla luce tensioni inaspettate…”

Voto della critica: ***

Roof 4 (tel. 0184 506060)

- LA FIGLIA OSCURA – ore 16.15 - 19.00 – 21.15 - di Maggie Gyllenhaal - con Olivia Colman, Jessie Buckley, Dakota Johnson, Ed Harris, Peter Sarsgaard - Drammatico - "Durante una vacanza al mare da sola, Leda rimane incuriosita e affascinata da una giovane madre e dalla sua figlioletta mentre le osserva sulla spiaggia. Turbata dal loro irresistibile rapporto, (e dalla loro chiassosa e minacciosa famiglia allargata), Leda è sopraffatta dai suoi stessi ricordi personali dei sentimenti di terrore, confusione e intensità provati nelle prime fasi della maternità. Un gesto impulsivo sconvolge Leda e la proietta nello strano e sinistro mondo della sua stessa mente, dove è costretta ad affrontare le scelte non convenzionali che ha compiuto quando era una giovane madre e le loro conseguenze…”

Voto della critica: ***

Cinema Centrale (tel. 0184 506060)

Cinema Tabarin (tel. 0184 506060)

- STORIA DI MIA MOGLIE – ore 17.00 – 20.30 - di Ildikó Enyedi - con Léa Seydoux, Gijs Naber, Louis Garrel, Sergio Rubini, Jasmine Trinca - Drammatico - "Anni Venti. Jakob Störr è un instancabile capitano di ventura, dedito al proprio lavoro e rispettato da tutti. Un giorno, mentre si trova in un bar con un amico, scommette con lui di sposare la prima donna che entrerà nella caffetteria. È così che Jacob conosce Lizzy, sua futura moglie. Una semplice scommessa, presa quasi per gioco, cambierà per sempre la vita semplice e disciplinata del capitano Störr. Dai ponti di comando, si ritrova improvvisamente assieme a Lizzy in un bell'appartamento a Parigi, nonostante non sappia molto della sua misteriosa consorte. La nuova vita matrimoniale, però, si dimostra più complessa del previsto. La tranquillità del capitano di mare Störr viene sconvolta dalla ricerca sempre più ossessiva di comprendere una donna sfuggevole, che non si fa dire da nessuno come vivere…”

Voto della critica: ***

IMPERIA

Centrale (tel. 0183 63871)

Imperia - Sala 1 (tel. 0183 292745)

Imperia - Sala 2 (tel. 0183 292745)

DIANO MARINA

Politeama Dianese (tel. 0183 495930)

BORDIGHERA

Olimpia (tel. 0184 261955)

Chiuso

Multisala Zeni - Sala 1 (tel. 0184 260699)

Multisala Zeni - Sala 2 (tel. 0184 260699)

Chiuso





