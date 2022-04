Giornata storica per Taggia: firmato il compromesso, il Comune entra in possesso del cantiere Ex Millenium

E' ufficiale il Comune di Taggia è entrato in possesso del cantiere 'Ex Millenium'. Questa mattina, il sindaco Mario Conio ha firmato il compromesso davanti al notaio di Sanremo, con Area 24/Park 24.

Il compromesso non è l'acquisizione definitiva ma in base agli accordi raggiunti tra le parti permette al Comune di entrare già in possesso delle aree. L'opera è ferma dal 2008, poi nel 2015 è subentrata Area 24 ma l'iter si è arenato di nuovo con la messa in liquidazione della società.

L'INTERVISTA AL SINDACO DI TAGGIA MARIO CONIO



"Sono 15 anni che viviamo questa situazione di degrado. Qualcuno parlava di bugie di carnevale, direi che le possiamo rispedirle al mittente e che se le conservi con cura perchè noi parliamo di programmazione. - ha sottolineato Conio - Si era detto che il 15 aprile saremmo entrati nel possesso e il 15 aprile è stato fatto il compromesso di acquisto. Si volta pagina, una pagina che diventa di speranza e non più di preoccupazione perchè da pochi minuti quest'area è pubblica e da domani mattina inizieranno i lavori per il decoro e avviare poi al più presto le progettazioni per rendere quella che oggi è soltanto una potenzialità, una realtà. Con quest'opera, Arma può ambire ad essere uno dei comuni costieri più belli e completi di risorse e spazi pubblici. Da parte mia e della mia amministrazione la soddisfazione di aver compiuto un'altra promessa". Il passaggio odierno segna un punto di svolta su un cantiere fermo da 15 anni e una possibile risoluzione per quello che è 'Il' problema di Arma di Taggia. Negli ultimi anni sono state prospettate più soluzioni finalizzate all'acquisto del cantiere, dall'intervento di Regione Liguria, passando per Amaie Energia ma alla fine è stato il Comune il principale regista e attore protagonista in questa intricata vicenda burocratica.

L'intera operazione di acquisto e futuro completamento del cantiere è possibile, oltre a risorse proprie dell'ente, anche grazie a due linee di credito: la prima da 1.5 milioni di euro messi a disposizione da Regione con il Fondo Strategico; la seconda, attraverso un mutuo da 2milioni di euro concesso da Banca di Caraglio che impegnerà le finanze comunali per i prossimi 25 anni. Il Comune entrando in possesso dello scheletro del cantiere per prima cosa avvierà subito le opere di messa in sicurezza e bonifica del compendio. "Questo problema può diventare la grande risorsa del nostro territorio. Io non ho mai avuto indugi quando mi sono reso conto che Area 24 e Park 24 non avevano la possibilità di essere soggetti attivi in questa vicenda mi sono convinto che l'intervento pubblico potesse essere l'unica strada possibile per arrivare a un salvataggio del territorio. Oggi mettiamo un primo fondamentale tassello. E' un percorso che comincia e ci saranno tanti passi. Questa opera è tema del mio primo mandato e se i cittadini confermeranno la loro fiducia nei miei confronti, anticipo che questa sarà anche filo conduttore dei prossimi 5 anni di amministrazione" - conclude Mario Conio.