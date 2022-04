Sanremo: degrado e cancelli che non vengono chiusi a 'Villa del Sole', lettore rincara la dose

Un nostro lettore, C.L., torna sulle proteste in merito allo stato dei giardini Villa del Sole:

“Abito in zona e percorro spesso a piedi il bellissimo angolo verde di San Martino. Purtroppo, molto spesso accade quello già raccontato, ma non solo. Pochi mesi fa io stesso avevo visto un gruppo di ragazzini giocare col delfino della fontana che ormai era già stato staccato dalla base facendolo rotolare (ora è stato ripristinato… ma chissà quanto durerà). Stesso discorso vale per le panchine divelte e spostate per formare dei semi cerchi. E confermo che il parco ha un orario di apertura e chiusura che non viene rispettato. Il cancello piccolo è chiuso ma senza alcun lucchetto quindi basta poco per entrare e, quello in alto rimane spesso aperto tutta la notte. Ovviamente, soprattutto nel tardo pomeriggio ma anche la sera e notte (gli orari più a rischio) non ho visto controlli. Credo che se ogni tanto una pattuglia facesse solo un giro si renderebbe conto, anche come deterrente”.