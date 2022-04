Imperia: dispersione acqua in Piazza della Vittoria, la segnalazione con video di un lettore

“Buongiorno. Siamo sempre più preoccupati per il prolungato periodo siccitoso. Ciononostante le amministrazioni sono poco attente alle dispersioni nella rete. La manutenzione costa ma verrebbe ripagata da una maggior disponibilità d’acqua in momenti come questo. Nel video Imperia Piazza della Vittoria così ormai da giorni. Fabio Ferrero”.