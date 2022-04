Target: Equipe Saglietto, uno staff di esperti nella cura dei capelli in grado di aggiungere un tocco di stile al vostro taglio

Il salone Equipe Saglietto nasce il 27 dicembre 1967 dall’esperienza di Franco e Graziella, una coppia di ferro sul lavoro e nella vita. Franco Saglietto dedicò la sua vita alla continua formazione per soddisfare e sorprendere con tagli innovativi la propria clientela. Oggi, il titolare Andrea Saglietto porta avanti con determinazione la passione dello zio affiancato dalla sua socia Susanna.

Da poco i due titolari hanno festeggiato i trent’anni di lavoro insieme, creando un ambiente del tutto familiare anche per i loro dipendenti. Grazie al suo approccio innovativo e alla naturale empatia Andrea Saglietto riesce a comprendere sin da subito la necessità dei clienti, realizzando tagli appositamente studiati per esaltare la bellezza e la personalità di ciascuno, preservando la salute del capello. La professione dell’hairstylist si è evoluta tantissimo nel tempo, sia per quanto riguarda il taglio che la colorazione. La fantasia ad oggi non ha limiti e si può spaziare sempre di più, una delle richieste più particolari che il salone ha ricevuto è stata sicuramente quella di realizzare una scacchiera su un caschetto di una cliente.

Equipe Saglietto rientra nei saloni più classici che seguono la moda francese ma da sempre riescono a mettersi in gioco anche con i tagli all’inglese. Tutto il lavoro del parrucchiere, che passa attraverso il taglio, la colorazione, fino ai trattamenti, deve essere orientato ad intaccare il meno possibile la struttura del capello. Il capello va prima di tutto rispettato e poi curato laddove ce ne bisogno.

D’estate i capelli devono essere protetti con oli o creme solari per non farli disidratare, il capello risulterà così anche più lucido e setoso. Nel proporre trattamenti e indirizzare verso prodotti per la cura del capello Andrea e Susanna mettono sempre al primo posto la fiducia che i clienti ripongono in loro.