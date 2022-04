Tutto pronto per il derby: tifosi della Sanremese arrivati al 'Ciccione', nessuno scontro con i rivali (Foto e Video)

Dopo gli scontri e le invettive dell’ultimo derby, l’arrivo dei tifosi della Sanremese al ‘Nino Ciccione’ di Imperia, per il match che inizierà alle 15 si è consumato senza nessun problema.

Sotto scorta delle forze dell’ordine i supporters della formazione matuziana hanno scandito qualche slogan e sfottò di rito ma, fortunatamente, non ci sono stati contatti con la tifoseria nerazzurra.

Ora, quindi, la concentrazione si sposta sul campo perché i punti sono particolarmente importanti per entrambe le formazioni. La Sanremese punta alla vittoria per non perdere la scia del Novara in chiave promozione mentre l’Imperia tenterà di imporsi per sperare ancora nella salvezza.

Il match sarà seguito dal nostro giornale nel corso del pomeriggio con foto, immagini e interviste nel post gara a cura di Alberto Ponte, Diego David e le foto di Tonino Bonomo.