La Nuova Lega Pallavolo Sanremo strappa il pass per la Final Four Fipav di Under 17 maschile

La Nlp Sanremo Impresa Edile Amg supera per 3-0 nei playoff il Carcare B (25/16 25/22 25/15). Partita condotta agevolmente dalla squadra matuziana, grazie all'ottima prestazione in attacco di Balbis e Migliore, con solo qualche sbavatura nel secondo set caratterizzato da troppe imprecisioni in fase di ricezione.

La formazione: Christian Farisano, Gabriele Ghiretti, Filippo Migliore, Hicham El Jaidouli, Carlos Mauro, Mattia Chiantore, Federico Bortesi, Lorenzo Graglia, Alessio Balbis (k). Assente: Paolo Corsaro.

Il commento dell'allenatore Michele Minaglia: “Obiettivo raggiunto ma il bello viene ora. In semifinale ci attende il Vt Finale, che ha vinto il suo girone a punteggio pieno. Sappiamo che non sarà semplice ma andremo a giocarcela a testa alta. Sono molto soddisfatto per i progressi ottenuti da tutti i ragazzi in questo finale di stagione".

Già deciso il programma: lunedì prossimo alle 10.30 le semifinali e, alle 15.30, la finale. La prima semifinale tra Vt Finale e Nlp Sanremo e la seconda tra Carcare e Albisola. Sarà il sorteggio invece a stabilire la sede di ogni partita: Andora o Laigueglia.

Così si esprime il vicepresidente della Nlp Paolo Marelli: "Abbiamo conquistato un altra final four, dopo quella ottenuta nel settore femminile con l'under 18 e quella sfiorata e persa solo al tiebreak con l'under 16, dimostrando ancora una volta il buon lavoro svolto dai nostri tecnici che ci permette di primeggiare nel settore giovanile tra le società della provincia e non solo. Un ringraziamento va all'Imperia Volley a cui abbiamo dato in prestito per il campionato regionale di serie D i nostri Balbis e Migliore contribuendo così alla crescita tecnica dei due ragazzi".