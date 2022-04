Il derby alla Sanremese, patron Masu e mister Andreoletti raggianti:" Vittoria dedicata ai tifosi. Ora rimangono cinque finali"

E’ festa in casa Sanremese dopo il 2-0 rifilato all’ Imperia, nella partita del ‘Ciccione’. Il presidente Alessandro Masu, visibilmente soddisfatto, ha commentato:“ Il derby è sempre il derby: la soddisfazione più grande, dopo la prestazione, è stata vedere così tanto pubblico al nostro seguito. Giovani ultras, insieme agli storici: la vittoria va a loro. Dobbiamo rimanere umili da qua alla fine e sperare che davanti accada qualcosa.”

L’ha preparata al meglio Mister Matteo Andreoletti, apparso più tranquillo in panchina rispetto ad altre uscite:” La squadra mi dà tranquillità, anche se mi arrabbio facilmente. Il risultato viene prima di tutto ma i ragazzi sono stati eccezionali, in una partita complicata ed a tratti sporca. Scalzi migliore in campo? L’ho premiato con la maglia da titolare perché se l’è guadagnata in allenamento. Il suo mancato passaggio all’ Imperia? Non lo vedo in neroazzurro: è di Sanremo e tifa Sanremese".