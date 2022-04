Ginnastica: ottime prestazioni per gli atleti della Riviera dei Fiori nell'ultimo fine settimana (Foto)

Continuano senza sosta gli impegni agonistici della Ginnastica Riviera dei Fiori. Nell’ultimo fine settimana sono state le sezioni di ritmica ed artistica femminile in due eventi 'impegnativi' che hanno visto le nostre ginnaste protagoniste.

Venerdì e sabato scorsi la ritmica ha fatto il suo esordio in una gara del circuito del Centro Sportivo Educativo Nazionale, che propone programmi tecnici interessanti articolati su gare individuali, di coppia e di squadra su vari livelli e fasce di età. Nella gratificante trasferta di Pont Saint Martin si è disputata la 2ª Prova dei Campionati Regionali di Liguria, Piemonte e Valle D’Aosta e la prova Interregionale con la classifica unificata. 34 le giovani atlete iscritte della RdF che hanno potuto vivere due giornate di sport alternando l’attività agonistica con i piccoli e colorati attrezzi della ritmica a momenti ludico ricreativi seguite e in compagnia del Direttore Sportivo Alice Frascarelli ed i Tecnici Monia Stabile, Andrea Vittoria Rosso ed Isabel Toribio.

Questi i nomi delle ginnaste che hanno ottenuto numerosi podi nelle tipologie di gare disputate. Partendo dalle esordienti allieve Camilla Cane, Anna Carnevale, Giorgia Morano, Matilda Allaria, Sveva Cravanzola, Giulia Morano, Arina e Gabriela Sorai, Noemi Romeo, Sofia Frasson, Isabella Capponi, Emma Lulja, Linda Carangelo, Rebecca Musizzano alle junior Aurora Traverso, Chiara Di Norscia e Arianna Ciani.

Per la Silver Cup le allieve Sofia Romeo, Devika Biondi Zoccai, Nicole Colucci, Greta Parente, Alice Iaria e Laura Garibaldi, le junior Arianna Agnese, Serena Ciccia, Marta Scipione,Vittoria Cavallero, Matilde Marsiglia, Giorgia Trosso, Giulia Rizzuti, Anna Farina, e le senior Serena Bazzoli e Alice Frasacarelli. Dopo la bella esperienza e ‘testata’ la capacità organizzativa di questo Ente di Promozione Sportiva, in collaborazione col Presidente del Comitato Csen Imperia Giuliano Ferrari, ci attiveremo per proporre un evento del circuito nazionale nella nostra provincia.

Domenica scorsa, ad Arenzano, si è svolta la 2ª Prova del Campionato Regionale individuale del settore silver livelli A e B. Rispetto alla prima prova è aumentato il numero dei partecipanti ma le nostre ginnaste hanno ugualmente ottenuto dei buoni risultati, migliorando i punteggi e affrontando la gara determinate. Nelle 'Allieve 3' podio sfiorato con un minimo margine nei punteggi per Ilaria Vitulano classificatasi al 4° posto, 5ª Martina Parente e 6ª Lorenza Zunino. Nelle 'Allieve 4' ottima gara per Camilla Guastamacchia classificata al primo posto nella classifica assoluta e bene Alice Bovenzi al 4°, col podio a pochi centesimi di punto. Altro podio ottenuto da Camilla Longo, argento nelle junior 2. Soddisfazione per l’intero staff societario e per i tecnici presenti a Genova Angelica Stella, Marzia Riccardi e Sonia Dimarcoberardino.

Prossimo impegno per la femminile sarà a fine mese con i livelli LC ed LD, mentre il trampolino sta preparando la trasferta in Slovenia dove dal 22 al 25 aprile è in programma un torneo internazionale al quale la società ponentina è stata invitata.