I ragazzi di Anffas Sanremo portano caramelle agli ucraini ospitati dai Domenicani a Tagga

Anffas Onlus Sanremo, con una rappresentanza del 'Dopo di Noi Sociale' di Anffas in Sanremo, questo pomeriggio è stata al Monastero dei Padri Domenicani a Taggia che al momento sta ospitando 50 persone ucraine. Di questi 22 sono bambini dagli 1 ai 17 anni.



I ragazzi di Anffas hanno portando un grosso sacco di caramelle, per testimoniare la vicinanza dell'associazione a un popolo che in queste settimane sta vivendo nel terrore e nel dolore.



“In questo luogo abbiamo respirato amore, protezione e solidarietà - dichiarano da Anffas Sanremo - ci rivedremo presto”.