Calcio, la Sanremese fa suo il derby contro l'Imperia: sbancato il 'Ciccione' per 2-0 (Foto e Interviste)

IMPERIA – SANREMESE 0-2

RETI (23’ Conti, 80' rig. Scalzi)

IMPERIA – Bova; Castaldo, Virga, Petti; Carletti, Giglio cap., Montanari, Morchio (89' Fatnassi), Coppola (89' Cappelluzzo); Lupoli (61’ Rosati), Cassata. All.: Soda

SANREMESE – Malaguti; Bregliano cap., Nossa (75’ Pantano), Mikhaylovskyi, Aita; Larotonda, Gagliardi, Valagussa (68’ Vita); Scalzi (83’ Cinque), Conti (68’ Giacchino), Anastasia (61’ Gemignani). All.: Andreoletti

Ammoniti: Valagussa, Conti (S) Giglio, Cassata, Cappelluzzo (I)

Recupero: 0 nel primo tempo e 7' nel secondo

IMPERIA - Un gol per tempo per il più classici dei risultati all'inglese: la Sanremese vince il derby ad Imperia per 2-0, con le reti di Conti e Scalzi. I biancoazzurri rimangono in scia al Novara, vincente col PDHAE, mentre per l'Imperia è notte fonda, con la Lavagese penultima che si avvicina (3 punti) mentre si allontana la 15°, ora l'Asti a 10 punti.

Pronti, via ed al ‘Ciccione’ è monologo Sanremese. Dopo pochi secondi, la retroguardia neroazzurra gioca il pallone sull’emozionato Bova che rischia ma Anastasia non ne approfitta. Il giovane portiere si riscatta però subito dopo e, in una ventina di minuti, risponde prodigiosamente per tre volte allo scatenato Gagliardi. E’ dai piedi del fantasista, ex di turno, che nascono i principali pericoli, come al minuto 23 quando scambia con Scalzi che imbecca Conti per la girata nell’angolino. E’ vantaggio ospite.

L’Imperia aveva avuto una occasionissima, dopo 10 minuti, con Cassata che però non trova lo specchio della porta per pochissimo, proprio sotto la gradinata Nord. Le trame sono abbastanza chiare: i neroazzurri giocano sulla ripartenza provando anche ad innervosire l’avversario mentre la Sanremese è alla continua ricerca di manovre che impensieriscono la difesa di Soda.

A proposito, date le indisponibilità tra i 2003, l’allenatore di casa schiera il giovane 2004 Tommaso Morchio dal primo minuto. Autore di una buonissima prestazione, nonostante sia all’esordio da titolare, da mezzala in copertura costante sull’imprevedibile Scalzi.

Nella ripresa, l’Imperia prova a costruire con maggiore coraggio e la Sanremese bada a difendersi. Nonostante la prima occasionissima sia proprio per i ragazzi di Andreoletti che con Scalzi, dai 20 metri, impegnano severamente Bova. I padroni di casa poi si proiettano nella metà campo ospite: Giglio trova i guantoni di Malaguti, sul primo palo, che risponde all’ora di gioco anche alla punizione di Rosati. A metà ripresa, poi, un paio di episodi potrebbero cambiare il match: Carletti va vicinissimo al pari ma ancora Malaguti è miracoloso; dall’altro lato, Bova strappa altrettanti applausi fermando coi piedi il tiro del lanciatissimo Larotonda.

La svolta arriva minuto 78 quando Scalzi e Giglio vanno a contatto in area, dopo una brutta palla persa da Virga sulla trequarti: per Sacchi è rigore. Discutibile. Dal dischetto va proprio il numero 27 che trasforma con freddezza: proprio lui che, a febbraio, poteva diventare neroazzurro e, in poco tempo, si è trasformato nell’uomo in più della rimonta matuziana.

Nel finale, Bova salva su Vita, in un paio di circostanze, negando il tris.

LE INTERVISTE DOPO GARA:

(Foto di Tonino Bonomo)