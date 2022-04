Sanremo: è morto all'età di 72 anni Andrea Falzone, è stato per tanti anni sindacalista della Cgil

E’ morto stanotte all’età di 72 anni Andrea Falzone, pensionato da una decina d’anni ma molto conosciuto nell’ambiente sindacale per aver fatto parte della Cgil per molti anni.

Era malato da alcuni mesi ed aveva lavorato per tanti anni nell’ambito dell’igiene ambientale. Per la Cgil si è occupato per tanti anni del settore in cui lavorava ma, nei primi anni 2000 ha operato alla Camera del Lavoro e all’ufficio stampa del sindacato.

Per 8 anni è stato segretario del Slc. Lascia la moglie Giannina. Alla sua famiglia le più sentite condoglianze della redazione.