Coronavirus: anche oggi oltre 1.500 nuovi casi in Liguria, il tasso di positività rimane al 15%

Sono 1.581 i nuovi casi positivi riscontrati oggi in Liguria. In provincia di Imperia si rilevano 178 nuovi casi, 222 a Savona, 902 a Genova mentre a La Spezia sono 275. Sono stati eseguiti 10.576 tamponi con il tasso di positività stazionario al 14,94%.

Nell'imperiese crescono i ricoverati (44 ovvero 4 in più di ieri) mentre sono due le persone in terapia intensiva. In totale, in Liguria, sono 298 (+5) i ricoverati in ospedale e di questi 9 (-1) sono in terapia intensiva.

Nella nostra regione in isolamento domiciliare si trovano in tutto 17.287 persone (-67). Oggi non si registrano morti in Liguria.

Sotto il bollettino completo.