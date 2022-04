Arma di Taggia: sabato prossimo la 'Giornata della donazione' organizzata da Avis al centro commerciale

Sabato prossimo Avis Imperia organizza ad Arma di Taggia la ‘Giornata della donazione’ che si terrà al Centro Commerciale ‘La Riviera Shopville’ dalle 8.30 alle 12.30.

Purtroppo siamo ancora situazione di Covid-19 con il distanziamento sociale, dunque sarà una raccolta preferibilmente su appuntamento (chiamare il numero 389/8238230), ma sarà anche libera.

“I nostri donatori e i nostri futuri nuovi donatori saranno accolti da personale medico e paramedico e i volontari di Avis Imperia che saranno a disposizione per si che la vostra donazione sia fatta in tutta sicurezza. Ovviamente bisogna essere in buona salute e presentarsi muniti anche di mascherina. Sono giornate difficili per tutti ma servono a salvare vite umane. Venite a donare. È molto importante che i nostri preziosi donatori di vita continuino a donare in modo periodico e costante e che magari coinvolgano parenti ed amici”.