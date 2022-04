Vallebona: labrador di sette anni cerca con urgenza una nuova famiglia

Aron il labrador delle foto ha bisogno con urgenza di avere una nuova famiglia. E' una rinuncia di proprietà e se non trova una nuova casa dovrà andare in canile. Si affida vaccinato e microchippato. Aron ha sette anni è un cane dolcissimo e si trova a Vallebona.

Per tutte le informazioni potete contattare il numero 324 828 6881