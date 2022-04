Volley: fine settimana ricco di impegni per la Scuola di Pallavolo Mazzucchelli (foto)

Anche la settimana precedentemente conclusa è stata come sempre molto impegnativa per la Scuola di Pallavolo Mazzucchelli. Diverse squadre sono scese in campo per disputare le rispettive partite.

Nella giornata di Sabato, alle ore 11.00 presso la palestra Don Bosco di Alassio I ragazzi della Autoscuole Riunite Sanremesi e Armesi Mazzu, 1° Divisione Maschile FIPAV, hanno fronteggiato I padroni di casa dell’Alassio Laigueglia Volley ottenendo una netta vittoria per 3 set a 0 con I seguenti parziali: 17/25 , 13/25 , 06/25

Nella stessa giornata, alle ore 16.00 al Mercato Dei Fiori, la Riviera Mazzucchelli U15/M ha ospitato la compagine ospite dell’Arnmec Carcare non riuscendo però ad ottenere una vittoria, al contrario, subendo una sconfitta per 3 a 0: 09/25 , 23/25 , 18/25.

Domenica 10/04/2022, alle ore 19.00 a Villa Citera, le ragazze della Autoscuole Riunite Sanremesi e Armesi Mazzu 2° Divisione femminile, hanno ospitato la formazione Finalmaremola non riuscendo però ad imporsi sulla squadra ospite che invece, ha ottenuto una vittoria per 3 set a 1. Qui di seguito il parziale dei set: 14/25 , 25/20 , 25/27 , 14/25

In seguito, alle ore 19.30 presso il Mercato Dei Fiori, I ragazzi della Autoscuole Riunite Sanremesi e Armesi Mazzu 1° Divisione Maschile, hanno fronteggiato la squadra Rosticceria Gazzera in un’importante e difficile match, specialmente dopo aver disputato una partita il giorno precedente. La formazione green, seppur cercando di tenere testa ai continui attacchi della formazione di casa, non è riuscita ad imporsi, perdendo l’incontro per 3 set a 0 con il seguente paziale dei set: 25/15 , 25/20 , 25/23.

Passando invece al campionato CSI, alle ore 11.00 al Palaleca di Albenga, le giovani ragazze della Conad City Mazzu U14/F hanno affrontato le padroni di casa ovvero l’Albenga Volley. Ottima prestazione quella delle giovani atlete green che sono riuscite a portarsi a casa un’importante vittoria per 3 set a 0 con I seguenti parziali: 12/25 , 19/25 , 15/25. Qui di seguito vi riportiamo le parole di Valter De Alessandri, coach della formazione “Mazzu”, che si espresso in questo modo sulla vittoria delle sue atlete: «Questa squadra deve continuare a crescere passo dopo passo. Nonostante le numerose “batoste” prese è comunque tra le prime 3 del proprio Girone a 2 partite dalla fine dello stesso. Nel campionato CSI questa squadra ha giocato solo 3 partite: una persa 3 a 0 contro le U14 Mazzu, le nostre “colleghe” ma più grandi e vinto per ben 2 volte di fila, per 3 set a 0, contro l’Albenga Volley. Più il tempo passa e più vedo miglioramenti da parte delle singole ragazze che dimostrano sempre più voglia di giocare, di divertirsi e di imparare».

Successivamente, in serata alle ore 18.00 presso la Palestra Oberdan di Pietra Ligure, le piccoline della Mazzucard U12/F hanno affrontato le altrettanto picoline ragazzine del Marevola, in un’importante trasferta. Purtroppo la formazione matuziana non ha potuto far molto contro i continui attacchi della squadra di casa, riuscendo però a strappare un set. Il match si è concluso 2 set a 1 per la formazione Maremola: 25/15 , 25/15 , 23/25. Ma gli impegni per le giovani ragazze Mazzu non sono finiti qui. Infatti, Domenica 10/04/2022 alle ore 16.00 presso il Mercato Dei Fiori di Sanremo, si è disputata la partita di U12/F CSI tra la Mazzucard e l’Imperia. Ottima prestazione quella delle ragazze matuziane che si sono rifatte sulla sconfitta della giornata precedente in casa del Maremola, ottenendo una netta, seppur faticosa, vittoria per 3 set a 0 con I seguenti parziali: 25/22, 25/21, 25/18.

Lunedì 11/04/2022 è inoltre andato in scena al Mercato Dei Fiori il “Torneo Ravano” ovvero il più grande torneo scolastico giovanile in Europa, dedicato ai vari studenti delle classi terze, quarte e quinte delle scuole elementari. Questo torneo molto importante, oltre a festeggiare il 37° anno dalla sua nascita, rappresenta anche la ripartenza dello sport nelle varie scuole. Hanno collaborato alla realizzazione il Comune di Sanremo, il Panathlon Club Imperia/Sanremo e Consoli del mare. In questa splendida giornata, costruita all’insegna del divertimento e della pallavolo, sono state attivate numerose attività green tra le quali anche il disegno, per fare spaziare I bambini nella loro fantasia. Inoltre, è stato assegnato l’ormai classico trofeo etico “Fair-Play” per il buon gioco corretto e sportivo e il premio per la classe con il “maggior tifo”. Ricordiamo che come ogni edizione, questo torneo è abbinato al Santuario Pelagos e infatti, grazie alla collaborazione dei Consoli del mare. I bambini hanno avuto l’occasione per conoscere meglio i meravigliosi mammiferi che abitano i nostri mari e per apprezzare ancora di più la bellezza delle nostre coste.



Inoltre, altro tema molto caro alla Scuola Di Pallavolo Mazzucchelli, è quello dell’inquinamento ambientale, soprattutto del mare e proprio per questo motivo, in questa meravigliosa giornata, si è tenuto un “concorso” dal titolo “Rispetta il Mare: Riduci, riusa, ricicla”, con lo scopo di sensibilizzare I bambini nel rispetto del mare e di tutto l’ambiente che lo circonda. I giovani partecipanti, hanno elaborato il tema proposto in mille e più modi grazie alla loro sconfinata fantasia, sotto forma di poster, disegni, oggetti di vario genere, utilizzando anche materiali di recupero reinventandoli in vari usi. I migliori “prodotti di fantasia” sono stati poi premiati dai Consoli del Mare. Insomma, una giornata stancante e faticosa per gli organizzatori, ma sicuramente molto gratificante per gli stessi e soprattutto per I bambini che ne hanno preso parte, divertendosi e imparando qualcosa di nuovo.