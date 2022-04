Pallavolo: sconfitta esterna a Savona per la Grafiche Amadeo che compromette il terzo posto in Serie C

VOLLEY SAVONA-GRAFICHE AMADEO 3-1 (25/20, 25/20, 15/25, 25/14)

Dopo cinque vittorie consecutive la formazione maschile della Grafiche Amadeo perde 3-1 in trasferta contro il Volley Savona, nel campionato di Serie C.

Purtroppo la squadra matuziana è scesa in campo in formazione rimaneggiata e non è riuscita contrastare il gioco dei savonesi, nonostante una partita giocata punto a punto nella parte finale dei set, nei quali i savonesi si sono espressi meglio.

Con questo risultato la Grafiche Amadeo rischia di compromettere il terzo posto in classifica.