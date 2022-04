Pallanuoto femminile, ai Mondiali l'Argentina dell' 'imperiese' Carla Comba affronterà il dream team degli USA

Sono stati sorteggiati i gironi dei Mondiali di pallanuoto femminile che si terranno a Budapest dal 18 giugno al 3 luglio.

L ’Italia è capitata nel gruppo A con le forti padrone di casa dell’Ungheria, l’ostico Canada (ora allenato dall’ex patavino Posterivo) e l’abbordabile Colombia.

L’ Argentina di capitan Carla Comba, difensore di Rari Nantes Imperia, non sorride nel girone B perché affronterà il dream team degli Stati Uniti, campione in carica e oro olimpico a Tokyo. In seconda fascia ci saranno le ‘oranje’ dell’Olanda, squadra di tradizione, che ha vinto l’oro europeo a Barcellona nel 2018.

Le ‘Tiburonas’ , salvo sorprese, dovrebbero giocarsela contro il SudAfrica.

Il girone C sarà composto Brasile, Kazakistan, Nuova Zelanda e Australia. Mentre il D vedrà protagonista Tailandia, Francia, Grecia e Spagna.