Pallamano: l'ABC Bordighera chiude la fase regionale Under15 al secondo posto

Con la trasferta a La Spezia di domenica scorsa si è conclusa la fase regionale del campionato italiano under 15 di pallamano.

Il titolo regionale è andato alla Pallamano Ventimiglia. I ragazzi dell’ABC Bordighera hanno concluso con una facile vittoria contro La Spezia, imponendosi per 27-3 e terminando il torneo al secondo posto anche se a pari punti con i frontalieri.



Un risultato importantissimo per la squadra locale che nel corso della stagione ha costantemente migliorato le prestazioni imponendosi con nove vittorie, un pareggio e due sconfitte risultando come la miglior difesa del campionato. Questo il brillante risultato per una formazione di atleti con pochissime esperienze a livello agonistico ma animati da una grande perseveranza e amore per questo sport. Una squadra di giovani atleti uniti e consapevoli delle proprie capacità.

Questi i giocatori dell’ABC: Alija C. - Anfosso M. - Anfosso S. - Balduzzi A. - Bellan V. - Filippi S. - Galant D. - Spolverini R. - Vitetta D. e il “piccolo” Jack Spolverini (9 anni).

La formazione è stata guidati da Coach Giribaldi, dal suo assistente “Sax” Sassone, dal preparatore dei portieri Giuliano Antoniol e dal Dirigente accompagnatore Guido Bissaro.

Il presidente Roberto Rizzi nel corso del suo intervento ha espresso ai suoi tecnici, atleti e collaboratori “un sentito ringraziamento oltre che per il risultato sportivo anche per il comportamento leale e sportivo mostrato durante tutto il campionato, che da sempre contraddistingue l’ABC Bordighera”.

La stagione continuerà fino a giugno con i biancorossi impegnati nel campionato francese di categoria, dove la speranza di vincere è concreta. Attualmente la squadra si trova in classifica al terzo posto con quattro vittorie ed un pareggio ma con tre partite da recuperare.

“Grazie ai nostri ragazzi” aggiungono i sostenitori della pallamano e dall’Athletic Bordighera Club.