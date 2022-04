Calcio giovanile. Tre vittorie e una sconfitta per le formazioni dell'Ospedaletti

Un altro fine settimana ricco di reti per le formazioni giovanili dell’Ospedaletti. Juniores in versione ‘forza 7’, gli Allievi 2006 hanno superato l’Imperia mettendo a segno cinque reti. Successo esterno per i Giovanissimi 2008, mentre i 2007 sono stati superati dalla Sestrese.

Ecco i risultati del settore giovanile orange

Juniores

Ospedaletti - Golfodianese 7-2

Marcatori: Valcelli(2), Sabre (2), Barbagallo, Bersano, Garelli

Ospedaletti: 1 Tovoli, 2 Prette, 3 Porcelli, 4 Valcelli, 5 Ceriolo, 6 Barbagallo, 7 Di Rocco, 8 Garelli, 9 Bersano, 10 Sabre, 11 Sacchetti

A disposizione: 12 D’Alessandro, 13 Gibba, 14 Alasia, 15 Caputo, 16 Lombardi, 17 Milanesio, 18 Cavalieri, 19 Verrando

Allenatore: Alessandro Garelli

Allievi 2006

Ospedaletti - Imperia 5-1

Marcatori: Miatto, Traditi, Caffi (2), Rodigari

Ospedaletti: 1 Galli, 2 Lupi, 3 Mema, 4 Caffi, 5 Angeli, 6 Cascone, 7 Traditi, 8 Molinari, 9 Rodigari, 10 Sartori, 11 Miatto

A disposizione: 12 Mariga, 13 Mollica, 14 Lambert, 15 Rosato, 16 Petrulla, 17 Di Michele, 18 D’Alessandro, 19 Colucci

Allenatore: Ivan Miatto

Giovanissimi 2007

Ospedaletti - Sestrese 0-3

Ospedaletti: 1 Enza, 2 Sismondini, 3 Rondinone, 4 Gonella, 5 Pafumi, 6 Fitzpatrick, 7 Cavalieri, 8 Coppola, 9 Avandro, 10 Lazri, 11 Burdila

A disposizione: 12 Mariga, 13 Diurno, 15 De Veronico

Allenatore: José Espinal

Giovanissimi 2008

Athletic Club Albaro - Ospedaletti 2-3

Marcatori: Nervino (2), Belati

Ospedaletti: 1 Gallo, 2 Calleri, 3 Nardini, 4 Pallanca, 5 Cirillo, 6 Belati, 7 Turrini, 8 Calvini, 9 Nervino, 10 Anzalone, 11 Pesce

A disposizione: 12 Rondelli, 13 Borella, 14 Magnani, 15 Urciuoli, 16 Iuliano, 18 Grillo

Allenatore: Marco Anzalone