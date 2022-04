Calcio, la vigilia di Imperia-Sanremese: convocati, biglietti e tutto quello che c'è da sapere sul derby di domani. Aggiornamento LIVE

Convocati, nella mattinata della vigilia, le due squadre hanno svolto i rispettivi allenamenti di rifinitura. Nel primo pomeriggio sono attese le convocazioni.

Biglietti, le società hanno comunicato le modalità di vendita dei ticket. Per il pubblico imperiese sarà possibile acquistare il biglietto presso il 'Ciccione' dalle 16 alle 18 di oggi. E domani dalle 10 alle 12 sempre allo stadio, per poi riprendere la vendita fino a pochi minuti dalla partita. Al costo di 10 Euro.

La prevendita in casa Sanremese durerà fino alle 19 di oggi; le persone residenti nei comuni di Sanremo e Taggia potranno acquistare il biglietto esclusivamente per il settore ospiti. Prezzo 10 Euro.

Gli ex, tante sfide nella sfida al 'Ciccione'. In campo, l'Imperia conterà su Castaldo, Foti, Caruso, Minasso e Colantonio che in tempi recenti hanno indossato la casacca matuziana. Scontro col passato anche per mister Soda, guida tecnica della Sanremese tra il 2003 e il 2005 con una promozione in C2 in bacheca. Fari puntati anche in tribuna sullo sponsor Marco Del Gratta e il direttore sportivo Pino Fava, spina dorsale della dirigenza biancoazzurra fino alla scorsa stagione.

Tra le fila ospiti, Giorgio Gagliardi vestirà i panni dell'ex avendo iniziato la carriera proprio in neroazzurro. Anche il patron Alessandro Masu ha un passato imperiese: avendo giocato al 'Ciccione' nella stagione 2009-2010

I precedenti, risalendo agli ultimi quattro confronti diretti: il ruolino sorride sempre alla Sanremese. Dopo l'1-1 dello scorso gennaio, con reti di Romano e Capra e l'esordio di Andreoletti sulla panchina biancoazzurra, sono stati proprio i matuziani a prevalere per altre tre volte: 2-1 lo scorso giugno, stesso risultato al 'Ciccione' nel derby di Coppa a settembre ed il 3-0 secco di inizio dicembre.

Una curiosità: sulla panchina dell'Imperia, negli ultimi quattro confronti, hanno seduto quattro allenatori differenti.

Arbitro, la direzione dell'incontro sarà affidata al signor Gabriele Sacchi di Macerata. In questa stagione è il secondo match nel girone A per lui dopo Chieri-Varese. Sarà assistito da Simone Piomboni, di Città di Castello, e da GianMarco Cardinali, di Perugia

Sgambetto o ultima spiaggia? Tanti i titoli da affibbiare ad un Imperia-Sanremese mai così decisivo , nonostante le opposte posizioni in classifica.

I padroni di casa sono alla disperata ricerca di punti per tenere vivo il discorso salvezza: ora, a -8 punti dalla 15°, la retrocessione sarebbe matematica. Ciò che però i tifosi chiedono a gran voce, sarà una prestazione orgogliosa contro un avversario che, al di là del campanilismo, si sta rivelando grande protagonista del girone A. Tutto sommato, i neroazzurri potrebbero avere due risultati su tre, a proprio favore: sarà importantissimo muovere comunque la classifica e risollevare il morale dopo gli ultimi due k.o.

Dal canto suo, la Sanremese procede spedita nella rincorsa alla capolista Novara, distante tre punti. E l’unico risultato ammesso sarà la vittoria per continuare a sognare la promozione. I ragazzi di Andreoletti arrivano da tre derby vinti di fila e, nonostante il presidente Masu consideri la partita soltanto la prima di sei finali da qua al 15 maggio, risulta difficile pensare che anche per il pubblico di fede matuziana, atteso in massa al ‘Ciccione’, il match non abbia un sapore diverso.