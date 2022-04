Taggia: la campagna elettorale entra nel vivo, presentata la lista di 'Insieme 2022' del Sindaco Mario Conio (Foto e Video)

Ecco i 5 nuovi candidati che si affiancheranno alla maggioranza uscente per l’elezione al secondo mandato del sindaco Mario Conio. La presentazione si è svolta questa mattina a Villa Boselli ad Arma di Taggia dove ha presentato i candidati della lista ‘Insieme 2022’.

Le new entry sono: Daniele Festa, Paola Oggero, Elisa Anfossi, Silvia Petrucci e Alessia Giulianetti. Loro completano la lista dove troviamo anche assessori e consiglieri comunali che hanno accompagnato Conio in questi 5 anni di mandato: Espedito Longobardi, Chiara Cerri, Barbara Dumarte, Lucio Cava, Ernesta Pizzolla, Maurizio Negroni, Laura Cane, Raffaello Bastiani, Giancarlo Ceresola, Manuel Fichera e Fortunato Battaglia.

Da tempo Mario Conio aveva annunciato sia la sua intenzione di volersi ricandidare per un secondo mandato ma anche di aver trovato la conferma di ciascuno degli eletti del gruppo uscente, nato per le elezioni 2017. In questo quadro mancavano solo gli ultimi componenti della lista. Da quello che è emerso in questi mesi ci sono state molte richieste per partecipare e c’è stata una attenta scrematura.

Fino a pochi giorni da mancava all’appello solo la data per le elezioni, in programma il 12 giugno, esattamente tra 60 giorni. L’attuale primo cittadino è il primo a presentare la lista al completo e a rompere gli indugi nella campagna elettorale per Taggia che ancora fatica a partire.

“Passione, competenza, esperienza. Queste le caratteristiche che meglio descrivono i componenti della lista Insieme”: con queste parole il sindaco Mario Conio, candidato per un secondo mandato, ha presentato i 16 componenti della lista civica ‘Insieme’ in vista delle prossime elezioni amministrative nel comune di Taggia, in programma il 12 giugno.

“Passione per la ‘cosa pubblica’: il mettersi a servizio della comunità e dei cittadini. Competenza perché ognuno di loro ha talenti e professionalità ben precisi e diversificati. Esperienza perché, dopo cinque anni di amministrazione, ognuno degli amministratori uscenti ha la conoscenza necessaria per dare un contributo importante al nuovo programma elettorale”.

Otto donne e otto uomini per una lista che vuole rappresentare la società sotto il punto di vista del genere, ma anche delle fasce di età e delle varie professioni. Si è data, inoltre, rappresentatività alle tre anime della città: Taggia, Levà e Arma. “Un bel mix che guarda ai prossimi cinque anni della nostra bellissima Taggia. Riavere la conferma di tutti gli attuali amministratori, che sono partiti insieme a me 5 anni fa, è un importante segnale. Attraverso l’impegno quotidiano abbiamo creato una vera squadra: un gruppo di amici che si sono messi a disposizione dell’intera comunità” conferma Conio.

“I cinque nuovi candidati porteranno idee fresche e saranno in grado di darci un contributo esterno fondamentale. Sono tutte persone dinamiche, serie, professionali che subito si sono inserite magnificamente nel gruppo. Si faranno conoscere in questi due mesi prima delle elezioni”.

Il progetto ‘Insieme Mario Conio Sindaco’ nasce dalla volontà di proseguire un percorso iniziato nel 2017 e che ha visto negli ultimi anni traguardare importanti obiettivi. Per questo la scelta di mantenere il simbolo che ha contraddistinto la lista durante la scorsa campagna elettorale. Conclude Conio: “Tanti i progetti e le opere iniziate che dovranno trovare compimento nei prossimi mesi e nei prossimi anni. Ci saranno poi tutta una serie di nuove sfide che dovremo affrontare. Crediamo di aver amministrato con determinazione e nel bene comune, siamo pronti a rimetterci in gioco: Insieme verso il futuro”.

Il simbolo, raffigurante tre abbracci racchiusi in un cerchio, vuole rappresentare la comunità fatta di tre anime: Taggia, Levà e Arma. “Tre realtà che nei nostri auspici, quando ci siamo candidati per la prima volta, dovevano fondersi in un’unica entità. Dopo cinque anni crediamo che il nostro auspicio si sia concretizzato; e su queste basi vogliamo continuare il nostro lavoro. Si tratta di tre realtà tra loro peculiari, ma che insieme forniscono la vera anima della nostra cittadina,” commenta il candidato sindaco Conio.

Fino a oggi erano noti soltanto i nomi dei candidati sindaco. Per le elezioni di Taggia, oltre a Conio correranno anche: Gabriele Cascino per la lista “Progettiamo Il Futuro”, Giuseppe Lo Iacono con “Arma di Taggia per Taggia L’alternativa” e Marco Ardoino per “Rifondazione Comunista”. Per il momento assenti dalla competizione i quattro rappresentanti della minoranza consigliare uscente, la lista “Il Passo Giusto”, composta da Roberto Orengo, Mario Manni, Barbara Brugnolo e Luca Napoli.