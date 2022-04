Cro Trail, il 2 luglio si va dal Piemonte alla Liguria

Mancano poco meno di 3 mesi al ritorno del Cro Trail, il tradizionale appuntamento offroad di Limone Piemonte che il 2 luglio 2022 catalizzerà l’attenzione di tutti gli appassionati della corsa nella natura. Stiamo parlando di una grande classica del Trail, famosa in tutto il mondo, nata agli inizi del millennio e diventata un appuntamento irrinunciabile per coloro che amano le lunghe distanze, soprattutto considerando che la gara ha una concezione ancora antica, a metà fra la corsa agonistica e l’avventura, in una tipica concezione “Wild” che sta ritornando molto in voga.

Le novità in questa edizione non mancano, a cominciare dal percorso, disegnato attraverso 90 km che rappresenteranno una lenta discesa da Limone Piemonte verso Ventimiglia dopo aver toccato gli oltre 2100 metri delle Alpi Piemonte. Il tracciato si sviluppa attraverso prima il Parco Naturale delle Alpi Marittime, poi il Parco Regionale delle Alpi Liguri scendendo verso il mare, attraversando il confine regionale e quello nazionale sforando in Francia prima di tornare in Italia all’altezza di Fanghetto fino a raggiungere il suo traguardo sulla spiaggia di Ventimiglia. Il dislivello totale è di 5.000 metri: già portarlo a termine significherà potersi dichiarare vincitori.

C’è poi il Mini Trail, altra novità di quest’anno, adottata per permettere a chi non ha nelle gambe e nella testa la grande sfida di potersi comunque approcciare al Cro Trail considerando l’idea di allungare in seguito. La gara è il tratto finale del percorso lungo, da Airole (IM) fino a Ventimiglia attraverso 20 km per 1.200 metri, sicuramente più agevole per chi non ha tanta esperienza.

La partenza della gara verrà data alle ore 6:00 da piazzale antistante il Municipio di Limone Piemonte, mentre il Mini Trail scatterà alle 17:00 dal centro di Airole, in Piazza SS. Giacomo e Filippo. Fino al 30 aprile il costo delle iscrizioni è ancora agevolato. Tetto massimo di partecipazione 300 atleti. La gara sarà come da tradizione qualificativa per l’Ultra Trail du Mont Blanc con 4 punti ITRA per la lunga ed 1 per la corta distanza.

Per informazioni, regolamento, programma ed iscrizioni: www.crotrail.it –

Infoline: infocrotrail@gmail.com – (+39) 335 720 2300