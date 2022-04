Bordighera riparte con un ricco calendario di eventi per l’estate: ritorna lo storico Salone dell’Umorismo

Tanta la voglia di riprendere, di ripartire, l'entusiasmo e le aspettative sono palpabili nelle parole del sindaco Vittorio Ingenito, del suo vice Mauro Bozzarelli e dell’assessore alle manifestazioni, Melina Rodà. Un lavoro corale e instancabile fra appuntamenti storici e novità, con l'auspicio di regalare un'estate all'insegna della spensieratezza. Musica protagonista e non mancherà la sinfonica. Bordighera vuole ripartire e lo fa con un ricco calendario di manifestazioni da maggio a settembre.

Grande collaborazione del Comune con l'ufficio del Turismo, l'investimento è stato importante per donare al mondo dello spettacolo di tornare a lavorare. Un giugno dedicato alle mostre e alle feste, a luglio spazio ai giovani con musica e divertimento e un agosto di rassegne.

Il calendario è stato presentato questa mattina dall’amministrazione insieme al dirigente dell’ufficio Turismo, Micaela Toni, e del rappresentante della locale Confcommercio, Gianluca Berlusconi.

Torna un Jazz Festival che annovera nomi importanti e nuove proposte, creato dai musicisti per io pubblico con l'idea di offrire trasporto e contatto con la gente. Eventi collaterali quali workshop, lezioni di strumento, tante attività che coinvolgeranno tutti, dai musicisti ai genitori e ai bambini.

E poi il grande ritorno del Salone dell’Umorismo, patrimonio bordigotto che per 53 anni ha animato e divertito la Città delle Palme, con nomi iconici della cultura italiana e mondiale.

Le interviste

Il calendario manifestazioni di Bordighera

Maggio

29 - Rassegna letteraria “Incontri nel giardino di Irene Brin”



Giugno

4 e 5 - Infiorata nel centro storico

Dal 10 al 26 - Mostra dedicata alla chiesa Anglicana

12 - Rassegna letteraria “Incontri nel giardino di Irene Brin”

18 - Rassegna artistica “Concerti e spettacolo nei giardini Winter”

21 - Festa della Musica

23 e 24 - Paese di sapori

25 - Concerto Cori



Luglio

3 - Concerto banda musicale di Borghetto San Nicolò Città di Bordighera

Dal 5 - Bordighera Summer Fun

Dall’8 al 24 - Mostra antologica Enzo Consiglio

9 - Parata brasiliana

10 - Concerto orchestra sinfonica di Bordighera

11 - Cinema all’aperto

13 - Stellari

14 - Rassegna “Tous Couleurs”

15 - La Notte Rosa

16 - Serata Deejay

17 - Rassegna “Tous Couleurs”

18 - Cinema all’aperto

19 - Serata danzante

20 - Concerto orchestra sinfonica di Bordighera

21 - Rassegna “Tous Couleurs”

22 - Festeggiamenti Santa Maria Maddalena

23 - Rassegna artistica “Concerti e spettacolo nei giardini Winter”

23 e 24 - Spettacoli teatrali itineranti

24 - Rassegna “Tous Couleurs”

Dal 25 al 27 - Un mare di sapori

27 - Stellari

Dal 28 al 30 - Rassegna “Bordi Jazz: il salotto degli artisti”

30 e 31 - Spettacoli teatrali itineranti

31 - Concerto orchestra sinfonica di Bordighera

Agosto

Nel corso del mese - Bordighera Summer Fun

1 - Cinema all’aperto

2 - Concerto Mario Leone Band “Zingabilly Summer Tour 2022”

Dal 5 al 7 - Rassegna “D’autore d’amore”

6 - Rassegna artistica “Concerti e spettacolo nei giardini Winter”

Dal 6 al 28 - Salone internazionale dell’umorismo 2022

6 e 7 - Spettacoli teatrali itineranti

10 - Concerto orchestra sinfonica di Bordighera

11 - Concerto “A spasso tra le onde”

12 - Rassegna artistica “Concerti e spettacolo nei giardini Winter”

12 e 13 - Rassegna giovani

14 - Giornata Commerciale del Ribasso

15 - Laser show

17 - Stellari

Dal 18 al 21 - Agorà

20 - Concerto banda musicale di Borghetto San Nicolò Città di Bordighera

Dal 25 al 28 - Bordighera Book Festival

27 - Concerto Nuovi Solidi

31 - Concerto Lost in Blues



Settembre

Fino all’11 - Bordighera Summer Fun

Dall’1 al 3 - Beer in Bo’

3 - Rassegna artistica “Concerti e spettacolo nei giardini Winter”

3 - Rassegna letteraria “Incontri nel giardino di Irene Brin”

4 - Rassegna letteraria “Incontri nel giardino di Irene Brin”

Dal 10 al 2 ottobre - Mostra antologica Amerigo Dorel

“Sono particolarmente lieto di poter presentare gli eventi e le manifestazioni che animeranno l'estate 2022 della Città di Bordighera - dichiara il sindaco Vittorio Ingenito - un calendario che vuole avere un forte significato di ripartenza nei confronti delle difficoltà e delle incertezze che purtroppo ancora oggi ci troviamo a vivere e che hanno imposto riflessioni, non lo nego, anche sulla decisione di stanziare risorse in misura così significativa. La pandemia, oltre ad aver indubbiamente inciso sul bilancio comunale, ancora oggi detta vincoli obbligati; la situazione geopolitica è in continua evoluzione e desta grandissima preoccupazione. Come Amministrazione abbiamo scelto di reagire e lo abbiamo fatto con grandissimo impegno: da parte del Vice Sindaco Mauro Bozzarelli, dell'Assessore Melina Rodà, della dottoressa Micaela Toni e dell'Ufficio Turismo, di tutte le associazioni e degli artisti; al nostro fianco, grazie ad un rapporto di collaborazione ormai consolidato, il Tavolo del Turismo. A tutti loro va il mio più sentito ringraziamento. Infine, ricordo con piacere che ieri è stata diffusa una sintesi del piano pluriennale di sviluppo strategico del turismo per la Città di Bordighera: un progetto fondamentale che porrà le basi per una visione strategica di medio-lungo periodo e che segnerà un nuovo, importante capitolo che scriveremo insieme a tutti gli attori del territorio”.

“Oggi raggiungiamo due obiettivi: presentiamo un calendario di eventi e manifestazioni particolarmente ricco ed articolato e lo facciamo nella prima metà di aprile - aggiunge il vicesindaco Mauro Bozzarelli - si è trattato di uno sforzo organizzativo notevole - per cui ringrazio gli Uffici Comunali, che conferma la nostra volontà di sostenere il tessuto economico locale, di collaborare fattivamente con il Tavolo del Turismo e di affiancare gli operatori; ora in misura ancora maggiore, per rispondere alle esigenze di questa nuova fase di gestione della pandemia ed alla luce del conflitto in atto. Sono certo che questo calendario sarà un ottimo veicolo di promozione per la Città e per il nostro meraviglioso territorio, anche in considerazione del ruolo fondamentale che il turismo di prossimità ha acquisito nell’ultimo biennio. Il mio auspicio è che divenga anche un importante strumento di lavoro per gli operatori, nella forte convinzione che la cooperazione tra soggetto pubblico e privato possa realmente dare risultati concreti e significativi”.

“Un calendario ricchissimo, in cui sia ritrovare appuntamenti storici e manifestazioni che in pochi anni hanno saputo conquistare il pubblico, sia scoprire molte novità; tutto con l'obiettivo di regalare un'estate bella e serena ai cittadini e ai nostri ospiti - conclude Melina Rodà, assessore alle Manifestazioni - ci sarà tanta musica, ed avrà il ritmo dei protagonisti di tre importanti rassegne (Tous Couleurs - Bordi Jazz: il salotto degli artisti - D’autore d'amore), dei maestri dell'Orchestra Sinfonica di Bordighera e della Banda Musicale Borghetto San Nicolò e di numerosi altri artisti. Tornerà il Salone dell'Umorismo, una manifestazione che ha fatto conoscere la nostra Città nel mondo e segnerà l'inizio di una nuova stagione di successo; inoltre, la presentazione del saggio "Palme, datteri e risate" di Paola Birbanti creerà un'unione ideale con il Book Festival, altro prestigioso evento che ormai è parte dell'identità di Bordighera. Dopo il restauro conservativo che si concluderà a breve, il centro culturale dell'ex Chiesa Anglicana ospiterà tre importanti mostre: a giugno l'esposizione dedicata proprio a questo tesoro dell'architettura, a luglio l'antologica di Enzo Consilio e tra settembre ed ottobre l'antologia di Amerigo Dorel. Nell'agosto di Bordighera, arte significa Agorà; nel 2022 la rassegna si svilupperà con la direzione artistica di Fabio Falone, sempre in paese alto. Sarà poi un vero piacere rivivere, dopo la sospensione a causa dell'emergenza sanitaria, serate d'eccellenza gastronomica con Un Paese di Sapori, Un Mare di Sapori e Beer in Bò. Inediti ed interessantissimi gli incontri letterari che avranno luogo nel giardino di Irene Brin, un luogo di grande fascino come d’altronde i giardini Winter, anch'essi teatro di una rassegna artistica con concerti e spettacoli. Sono poi davvero felice sia della conferma di Bordighera Summer Fun - iniziativa per grandi e piccoli nata con questa Amministrazione, delle serate di teatro itinerante e degli appuntamenti con l'osservazione delle stelle sia della proposta di tante novità: dalla Festa della Musica del 21 giugno al cinema all'aperto, dalla serata con deejay e dal laser show all'infiorata nel centro storico. Desidero ringraziare Micaela Toni e l'Ufficio Turismo del Comune per l'entusiasmo e l’impegno quotidiani; al tutti gli artisti e alle associazioni un pensiero particolare, perché saranno l'anima di una estate entusiasmante, ne sono certa”.