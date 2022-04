Per la manifestazione ‘Sorpresa! Pasqua a Bordighera’, ordinanza comunale per la disciplina della circolazione stradale

In occasione della manifestazione ‘Sorpresa! Pasqua a Bordighera’, in programma il 15, 16 e 17 aprile prossimi, il Comando della Polizia Municipale ha emesso un’ordinanza per la disciplina della circolazione stradale in corso Italia e nell’area circostante dalle ore 8.00 dl domani.



In Corso Italia, nel tratto compreso tra via Vittorio Emanuele e C.so Europa, sarà istituito divieto di transito e divieto di sosta con rimozione forzata, ad eccezione degli operatori interessati alla manifestazione, ai mezzi di Polizia, Soccorso e Nettezza Urbana. I proprietari di autorimesse che si trovano all'interno della manifestazione, potranno utilizzare il parcheggio sotterraneo di Via Canova che sarà destinato ad uso esclusivo per i residenti ed aventi diritto, a titolo gratuito. Il tratto di Corso Italia sarà chiuso con barriere mobili anti intrusione. Tutti i dehors all'interno dell'area della manifestazione devono essere rimossi, qualora creino intralcio alla manifestazione. Gli stand degli operatori dovranno comunque rispettare i disposti dei regolamenti in vigore nel Comune di Bordighera, che non sono in alcun modo derogati.



L'intera ordinanza scaricabile QUI.