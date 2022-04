'La diamo calda', la ditta della focaccia si difende: "Nel nostro stand solo donne, ci scusiamo se abbiamo offeso, ma la nostra intenzione è portare un sorriso"

C'è stato un fiume di polemiche sulla scritta esposta in un cartello e sulle magliette allo stand sulla focaccia di Recco alla Fiera 'Bell'Italia' di Ravenna, dove era riportata la scritta 'La diamo calda... Hei ma cosa avevi capito? La focaccia'.



Abbiamo contattato la titolare dello stand, Addolorata Di Leo che ci ha inviato una risposta con cui spiega il proprio punto di vista.



"Per risposta di quanto successo - scrive - non è assolutamente intenzione da parte nostra di discriminare le donne anzi NOI SIAMO TUTTE DONNE a lavorare nello stand della focaccia ed è sempre stata nostra totale intenzione di dimostrare la forza di noi donne e le loro capacità di andare oltre e avere un attività produttiva portando allegria, professionalità e soprattutto prodotti di Altissima Qualità come Focaccia al Formaggio proveniente da Recco, e non parte del consorzio di Recco.



Farinata apprezzata in tutto il mondo; pane dolce all’uvetta focce di vari gusti,

pesto, crema di noci, etc.. con la prerogativa che al nostro stand i clienti possono avere i prodotti caldi.



La gente ci apprezza per la nostra calorosità allegria e gentilezza ci scusiamo assolutamente se possa aver ferito od offeso ma posso garantirvi che le nostre intenzioni sono solo di portare prodotti di qualità e regalare un sorriso alle persone.

Chiunque voglia vedere con i propri occhi chi siamo e come lavoriamo sono i benvenuti al nostro stand e saremo felici di accogliervi.



Le prossime date saranno Laveno e Bassano del Grappa".