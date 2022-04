Incendio tra Pietrabruna e Civezza e rottura di un tubo a Ventimiglia: notte di lavoro per i Vigili del Fuoco

Notte di lavoro per i Vigili del Fuoco della nostra provincia. Ieri sera alle 23 si è sviluppato un incendio di sterpaglie tra Pietrabruna e Civezza.

Il rogo è subito risultato piuttosto vasto, intorno a un ettaro. I Vigili del Fuoco hanno iniziato il lavoro di spegnimento, poi portato a termine intorno alle 2.30 con la collaborazione dei volontari di Pompeiana e Imperia.

Questa mattina, poco prima delle 7, i pompieri del Comando provinciale sono intervenuti in via San Benedetto a Imperia, per l’incendio di un palo Enel, probabilmente a causa di un corto circuito. Infine, sempre stamattina, i Vigili del Fuoco del distaccamento di Ventimiglia, hanno operato in via Calandri, per la rottura di un tubo dell’acqua che ha provocato un geyser nel centro della carreggiata. Oltre a loro stanno lavorando sul posto anche i tecnici di Rivieracqua.