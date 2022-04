Covid, oggi nell'imperiese 218 nuovi positivi: morta una donna all'ospedale di Bordighera

Sono 1.563 i nuovi casi positivi riscontrati oggi in Liguria. In provincia di Imperia si rilevano 218 nuovi casi, 208 a Savona, 841 a Genova mentre a La Spezia sono 286. 10 i positivi che non sono residenti nella nostra regione.

Nell'Imperiese i ricoverati sono 44 e quindi si registrano due dimissioni rispetto a ieri mentre sono due le persone in terapia intensiva (-1).

In totale, in Liguria, sono 293 (-1) i ricoverati in ospedale e di questi 10 sono in terapia intensiva. Quest'ultimo dato risulta essere stabile rispetto a ieri.

Nella nostra regione in isolamento domiciliare si trovano in tutto 17. 354 persone (+302). I decessi, avvenuti tra sabato e ieri, sono tre. Nello specifico una donna di 92 anni è morta all'ospedale di Bordighera, un uomo di 87 anni a Villa Scassi e una 92enne al policlinico San Martino di Genova.