CINEMA: orari, trame e stellette dei film in programmazione oggi, martedì 13 aprile 2022

La programmazione nelle sale della provincia di Imperia. In locandina e nelle immagini il film all'Ariston di Sanremo, al cinema Centrale di Imperia e all'Olimpia di Bordighera

SANREMO

Ariston (tel. 0184 506060)

- ANIMALI FANTASTICI – I SEGRETI DI SILENTE – ore 16.00 - 18.45 – 21.20 - di David Yates - con Jude Law, Eddie Redmayne, Ezra Miller, Dan Fogler, Alison Sudol – Avventura - "Albus Silente è consapevole che il potente mago Gellert Grindelwald vuole prendere il controllo totale del mondo magico. Incapace di fermarlo da solo, Silente affida a Newt Scamander il compito di guidare una squadra di streghe e maghi (e un coraggioso babbano) in una missione dove si scontreranno con il crescente numero di seguaci di Grindelwald. Con una posta in gioco così alta, quanto a lungo Silente potrà restare in disparte?…”

Voto della critica: ***

Cinema Ritz (tel. 0184 506060)

- SONIC 2 – IL FILM – ore 16.00 - 19.00 – 21.15 - di Jeff Fowler - con Ben Schwartz, James Marsden, Idris Elba, Jim Carrey, Tika Sumpter – Azione/Avventura/Commedia - "Sonic, dopo essersi stabilito a Green Hills, vuole dimostrare di avere tutto ciò che serve per essere un vero eroe e sapersela cavare da solo. Il banco di prova arriva con il ritorno di Dr. Robotnik, questa volta con un nuovo partner, Knuckles, alla ricerca di uno smeraldo con la capacità di distruggere gli esseri umani. Insieme alla spalla Tails, Sonic intraprende un viaggio in giro per il mondo alla ricerca della pietra, prima che finisca in mani sbagliate…”

Voto della critica: **

Roof 1 (tel. 0184 506060)

- BLA BLA BABY – ore 16.30 - 19.30 – 21.20 - di Fausto Brizzi - con Alessandro Preziosi, Matilde Gioli, Massimo De Lorenzo, Maria Di Biase, Chiara Noschese - Commedia - "Luca è costretto a quarantacinque anni a lavorare in un asilo nido aziendale, dopo una vita a inseguire il successo senza alcun risultato. Con lui le colleghe Celeste e Doriana. I tre, ogni giorno, si trovano ad affrontare i piccoli dei dipendenti della Green Light, tra continui pianti, urla e l'impossibilità di instaurare un vero rapporto di comunicazione con i bambini, incapaci di parlare. O almeno così, fino al giorno in cui Luca, a casa dell'amico e scienziato Ivano, mangia un omogeneizzato alla platessa 'contaminato' e appena ritirato dal commercio. Il giorno dopo, tornato all'asilo dopo una notte insonne, le voci incomprensibili dei bambini diventano per Luca parole di senso compiuto: con suo grande stupore, li sente parlare…”

Voto della critica: **

Roof 2 (tel. 0184 506060)

- MORBIUS – ore 16.15 - 19.30 – 21.30 - di Daniel Espinosa - con Jared Leto, Michael Keaton, Matt Smith, Jared Harris, Sam Wilkinson – Azione/Fantasy/Horror - "Infetto da una rara e pericolosa malattia del sangue, determinato a salvare chiunque sia destinato a subire la sua stessa sorte, il Dr. Morbius tenta una scommessa disperata. Quello che inizialmente sembra essere un successo si rivela presto un rimedio potenzialmente più pericoloso della malattia stessa…”

Voto della critica: **

Roof 3 (tel. 0184 506060)

Doppia Programmazione

- C’MON C’MON – ore 16.45 - 19.20 - di Mike Mills - con Joaquin Phoenix, Gaby Hoffmann, Woody Norman, Scoot McNairy, Molly Webster - Drammatico - "Johnny è un giornalista radiofonico molto preso da un progetto di lavoro che lo porta in giro per l'America a intervistare i bambini sul futuro incerto del nostro mondo. Sua sorella Viv gli chiede di badare a suo figlio di 8 anni Jesse, mentre lei si occupa del padre del bambino, che ha problemi mentali. Johnny si trova a legare con il nipote in una maniera che mai avrebbe previsto, portandolo con sé in un viaggio da Los Angeles a New York e New Orleans…”

Voto della critica: ***

- VETRO – ore 21.30 - di Domenico Croce - con Carolina Sala, Tommaso Ragno, Marouane Zotti - Thriller - "Il film ruota intorno alla figura di una ragazza, sui vent'anni, che da tempo non esce più dalla sua stanza. Trascorre tutto il suo temp in questo luogo definito, al quale può accedere il suo cane, ma non suo padre, che conversa con lei dalla soglia della porta. Un giorno, osservando la realtà fuori dalla finestra, le sembra di assistere a un crimine: una donna è tenuta prigioniera nel palazzo di fronte. Mentre indaga su questo mistero insieme a Dev, un ragazzo che ha conosciuto on-line e con cui ha una sorta di relazione fatta di chat e videochiamate, la ragazza si rende conto che la realtà in cui vive non è quella che sembra…”

Voto della critica: ***

Roof 4 (tel. 0184 506060)

- TRA DUE MONDI – ore 16.30 - 19.00 – 21.00 - di Emmanuel Carrère - con Juliette Binoche, Hélène Lambert, Léa Carne, Emily Madeleine, Patricia Prieur - Drammatico - "Marianne è una scrittrice affermata e per preparare un libro sul lavoro precario prende una decisione radicale: senza rivelare la propria identità, si presenta all'ufficio di collocamento e viene assunta come donna delle pulizie sul traghetto che attraversa la Manica. Riesce così a toccare con mano i ritmi massacranti e le umiliazioni che affronta chi è costretto a quella vita, ma anche l'incrollabile solidarietà che unisce le sue compagne, tra cui spicca Christèle, madre single che non si dà mai per vinta. La vera identità di Marianne, però, non può restare nascosta per sempre…”

Voto della critica: ***

Cinema Centrale (tel. 0184 506060)

Chiuso

Cinema Tabarin (tel. 0184 506060)

Chiuso

IMPERIA

Centrale (tel. 0183 63871)

- ANIMALI FANTASTICI – I SEGRETI DI SILENTE – ore 20.45 - di David Yates - con Jude Law, Eddie Redmayne, Ezra Miller, Dan Fogler, Alison Sudol – Avventura - "Albus Silente è consapevole che il potente mago Gellert Grindelwald vuole prendere il controllo totale del mondo magico. Incapace di fermarlo da solo, Silente affida a Newt Scamander il compito di guidare una squadra di streghe e maghi (e un coraggioso babbano) in una missione dove si scontreranno con il crescente numero di seguaci di Grindelwald. Con una posta in gioco così alta, quanto a lungo Silente potrà restare in disparte?…”

Voto della critica: ***

Imperia - Sala 1 (tel. 0183 292745)

Chiuso

Imperia - Sala 2 (tel. 0183 292745)

Chiuso

DIANO MARINA

Politeama Dianese (tel. 0183 495930)

Chiuso

BORDIGHERA

Olimpia (tel. 0184 261955)

- ANIMALI FANTASTICI – I SEGRETI DI SILENTE – ore 18.30 - 21.00 - di David Yates - con Jude Law, Eddie Redmayne, Ezra Miller, Dan Fogler, Alison Sudol – Avventura - "Albus Silente è consapevole che il potente mago Gellert Grindelwald vuole prendere il controllo totale del mondo magico. Incapace di fermarlo da solo, Silente affida a Newt Scamander il compito di guidare una squadra di streghe e maghi (e un coraggioso babbano) in una missione dove si scontreranno con il crescente numero di seguaci di Grindelwald. Con una posta in gioco così alta, quanto a lungo Silente potrà restare in disparte?…”

Voto della critica: ***

Multisala Zeni - Sala 1 (tel. 0184 260699)

Chiuso



Multisala Zeni - Sala 2 (tel. 0184 260699)

Chiuso





Legenda - Giudizi della critica film in da

1* stelletta (mediocre) a 5***** stellette (capolavoro)

Trame film tratte da www.cinematografo.it