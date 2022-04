Sanremo: dopo quattro mesi la strada di Bussana Mare torna alla normalità, rimosso il semaforo

Dopo quattro mesi di lavori e timori per eventuali ritardi, la strada di Bussana Mare è tornata alla normalità. Questa mattina è stato rimosso il semaforo che regolava il traffico a senso unico alternato e, finalmente, si circola senza alcuno stop.

Via al Mare è tornata libera come prima della frana che, negli ultimi giorni del 2021, ne aveva causato la chiusura. Poi tre mesi di lavori, circa 200 mila euro di spesa per il Comune e tanti disagi per i residenti. Ora, per fortuna, è tutto un ricordo.