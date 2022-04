Fondo Impresa Femminile, questa sera un incontro di approfondimento nella sede di Sanremo

«Dopo mesi di attesa, il Fondo impresa femminile, costituito grazie alle risorse del PNRR per sostenere la nascita, lo sviluppo e il consolidamento delle imprese guidate da donne, ha finalmente regole e procedure: tra maggio e giugno si aprono le finestre temporali per richiedere le agevolazioni», comunica Monica Pisano, Presidente CNA Impresa Donna della Provincia di Imperia.

Tempistiche di presentazione e modalità di intervento diverse a seconda dell’età dell’impresa, delle linee di azione e dell’ammontare delle spese ammissibili previste nei programmi di investimento: per illustrare nel dettaglio il funzionamento di questa importante agevolazione CNA Impresa Donna Imperia ha organizzato un incontro informativo che si terrà questa sera, mercoledì 13 aprile, alle ore 20.30 presso la sede CNA di Sanremo, Via B. Asquasciati 12 (Piazza Colombo).

Due le linee di intervento:

· Neoimprese (da costituire o costituite da meno di 12 mesi) – L’agevolazione prevede un contributo a fondo perduto che potrà raggiungere l’80% delle spese (con un massimale di € 50.000) per investimenti di importo non superiore a € 100.000 e pari al 50% delle spese ammissibili per investimenti di importo superiore;

· Consolidamento imprese in essere (costituite da più di 12 mesi) – L’agevolazione assume la forma del contributo a fondo perduto e del finanziamento agevolato. Più precisamente: l’80% delle spese ammissibili sarà coperto al 50% dal contributo a fondo perduto e al 50% da un finanziamento agevolato.

La partecipazione all’agevolazione richiede la presentazione di un progetto strategico ed operativo di sviluppo aziendale. Le domande saranno infatti valutate sulla base di una procedura valutativa a sportello che misurerà:

· l’adeguatezza e coerenza delle competenze del team imprenditoriale rispetto al progetto proposto;

· l’impatto sociale, occupazionale, ambientale, la valorizzazione del made in Italy e delle tradizioni/vocazioni produttive del contesto di riferimento;

· la fattibilità e sostenibilità tecnico-economica del progetto imprenditoriale

· l’analisi del mercato di riferimento, il vantaggio competitivo e le strategie di marketing da adottare.

«È un ottimo strumento, ma alcuni aspetti operativi di gestione dell’agevolazione non sono chiarissimi, soprattutto per quanto riguarda i tempi di erogazione», continua Monica Pisano.

«Per questo abbiamo chiesto che il soggetto gestore Invitalia si rendesse ancora più disponibile ad una interlocuzione con la nostra Associazione, in un’ottica di fattiva collaborazione finalizzata a migliorare la presentabilità delle domande. Per agevolare le imprenditrici, o le aspiranti tali, a finalizzare eventuali idee o progetti nel contesto della misura credo sia fondamentale infatti definire preventivamente la natura e la sostenibilità del programma di spesa attraverso il supporto del nostro Ufficio Credito, sempre al fianco delle imprese e delle aspiranti imprenditrici», conclude.

Per una valutazione o per confermare la partecipazione all’appuntamento di questa sera, è possibile contattare l’Ufficio Credito CNA telefonando allo 0184/1916603 o inviando una e-mail a credito@im.cna.it.

La partecipazione all’incontro è gratuita.