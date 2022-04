Domani riapre l’area di servizio Valle Chiappa sull’A10 Savona - Ventimiglia tra gli svincoli di San Bartolomeo e Andora in direzione Savona

Verrà riaperta entro le ore 14 di giovedì 14 aprile 2022 la rinnovata area di servizio Valle Chiappa sulla A10 Savona – Ventimiglia, tra gli svincoli di San Bartolomeo e Andora in direzione Savona.

"Gestita in subconcessione da Maglione - si spiega nel comunicato -, secondo operatore ristoro nelle autostrade e titolare del marchio Sarni, l’area di servizio è stata sottoposta ad un importante intervento di ammodernamento del valore di oltre 600 mila euro, finalizzato ad innalzarne gli standard qualitativi a beneficio dell’utenza autostradale. Ampliamento dell’offerta commerciale, nuovi servizi alla clientela e attenzione per il risparmio energetico sono state le linee guida della riqualificazione lanciata da Autostrada dei Fiori e Maglione lo scorso febbraio 2022. La progettazione ha permesso di sfruttare al massimo gli spazi dotandoli di più moderni impianti tecnologici: dal WIFI gratuito all’impianto di videosorveglianza sino a quello fotovoltaico che consentirà il risparmio annuo di oltre 30 tonnellate di CO 2 .

Nell’area ristoro del nuovo edificio, passata da 100 m2 a 300 m2, è stata realizzata un’apposita zona relax con tavoli e posti a sedere per rendere la sosta più confortevole. È stato inoltre ampliato l’assortimento dei prodotti del reparto market (alimentari e non), con un’offerta che, per quanto riguarda l’area food, comprende anche alimenti biologici, senza glutine e ad alta digeribilità, seguendo le nuove tendenze di consumo. Particolare attenzione anche ai prodotti tipici locali e alle migliori eccellenze enogastronomiche italiane. I servizi igienici sono stati completamente rinnovati, ampliati ed annessi al fabbricato ristoro, dedicando appositi spazi al baby room e un locale doccia per gli autisti dei mezzi pesanti. Anche l’area per la distribuzione carburanti si presenta con un nuovo look, fresco e moderno.

I lavori di ammodernamento, nonostante le difficoltà legate all’emergenza pandemica ed alle difficoltà di reperimento dei materiali da costruzione sono stati completati in appena due mesi".