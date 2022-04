Back to Koko Beach: ritorno alla spiaggia dove ti senti subito in vacanza

Se pensando all’estate che sta per arrivare, anche tu senti emergere il forte desiderio di relax, vacanza e spensieratezza, il Koko Beach di Imperia è il beach club giusto per te! Potrai farti coccolare, recuperare le energie per una giornata, o una stagione intera!

Ritorno al Koko: comfort, gusto e buona musica… la tua vacanza in città!

Scordati la classica giornata al mare: l’esperienza al Koko Beach è qualcosa di più. In un luogo dove sentirsi davvero altrove anche se a pochi passi da casa, entri in un mondo fatto di attenzioni e tranquillità, un beach club dove staccare da tutto e concedersi il lusso di non pensare a niente se non alla scelta tra un lettino in riva al mare – il comodo baldacchino a due piazze – o l’idromassaggio.

“Nell’abituale location al fondo della Spianata Borgo Peri l’estate sta per tornare alla grande!”

A disposizione dei clienti set di teli mare a noleggio e, grazie all’innovativa app, la possibilità di prenotare il pranzo, l’aperitivo o un semplice caffè direttamente da sotto l’ombrellone. Il wi-fi è gratuito ed è inoltre presente un’area smart working con la possibilità di ricaricare i propri dispositivi, o aprire il pc. Gli amici a quattro zampe sono i benvenuti!

Dalla colazione all’apericena, passando per il dj set

Al Koko protagonisti il gusto e fantasia! Aperto tutto il giorno, il ristorante sulla spiaggia è a disposizione fin dal primo mattino, con le colazioni, e prosegue con un’offerta mai banale: antipasti, primi e secondi, una gamma di insalate, le poke bowl hawaiane, il crudo di pesce, e poi panini, sandwich e hamburger sfiziosi. Nel calice, vini del territorio e bollicine per accompagnare il tramonto e le serate estive in riva al mare.

Da beach club a ristorante, da spiaggia a discoteca: l’anima del Koko Beach di Davide Barreca è varia e offre un’esperienza che va dal mattino alla sera! L’apericena del giovedì, il dj set del weekend e la discoteca al sabato, sono alcuni degli appuntamenti in partenza che verranno annunciati sul nuovo sito e canali social ufficiali.

Un regalo per i lettori del giornale:

Per tutti i lettori del giornale abbiamo pensato ad un regalo che renda speciale l’estate che sta per arrivare. Curiosi? Cliccate qua per saperne di più: www.koko-beach.com/giornale