A maggio l’edizione imperiese del ‘Corso Social’ di Confartigianato per raggiungere la massima visibilità su motori di ricerca e social network

Forte del successo del 'Corso Social' organizzato nella sede di Sanremo, la Confartigianato replica e adatta la formula in presenza anche ad Imperia nella sede di Piazza De Amicis 18. Il termine per le iscrizioni è fissato al 6 maggio mentre i quattro incontri si terranno ogni lunedì, dal 16 maggio al 6 giugno.

"Il corso, che avrà come sempre docente il Social Media Manager Riccardo Ghigliazza, si svolgerà dalle 15.30 alle 17.30 e durerà complessivamente 8 ore (6 dedicate alla parte base e 2 a quella più “avanzata”).

Si partirà con un’introduzione generale per l’avvio di un’attività sui Social Media e si andrà a parlare di Facebook, Instagram, LinkedIn, Google My Business ma anche il fenomeno del momento, Tik Tok. Tra le altre tematiche, nelle due ore di incontro avanzato il docente mostrerà come creare un account business e gestire le ADS Facebook ed Instagram".

Per maggiori informazioni e iscrizioni è possibile inviare una mail all’indirizzo giovannini@confartigianatoimperia.it oppure telefonare al numero 0184/524517.