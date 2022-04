Sanremo: fango nella fontanella dell'area cani a San Martino, lettore chiede un intervento al Comune (Foto)

Un nostro lettore, Michele, frequenta l’area cani che si trova in zona San Martino a fianco della ciclabile e ci ha scritto per segnalare un piccolo problema alla fontanella per l'erogazione dell’acqua potabile per i cani:

“Non c'è una griglia per la raccolta dell'acqua che fuoriesce dopo il riempimento della ciottola, e si realizza una pozza abbastanza grande e fangosa essendo posizionata sul terreno. Sia i cani che i loro padroni si sporcano, anche perché non si capisce se c'è una perdita eventuale d'acqua dalla stessa. A nome di tutti i frequentatori area cani spero che si possa risolvere in tempi brevi il problema e rivolgo una richiesta di intervento al comune di Sanremo”.