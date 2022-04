Subbuteo: due squadre del Master Sanremo agli italiani a squadre, una in Serie A per la salvezza, l'altra leader in Serie C

Due squadre in due distinte categorie, con risultati alterni ma, comunque, di assoluto prestigio per entrambe. E’, in estrema sintesi, il risultato dei gironi di andata dei campionati di Serie A e Serie C per il Master Sanremo.

La società matuziana, unica del settore Calcio Tavolo di tutta la Liguria, ha partecipato nello scorso weekend al più importante evento del settore a livello mondiale (se si esclude proprio il campionato iridato), tornato dopo due anni di stop a causa della pandemia. E lo ha fatto con due squadre, formate da 5 giocatori ciascuna.

La formazione principale, che gioca nel campionato maggiore, era formata da Carlo Alessi, Gianfranco Calonico, Claudio Dogali, dal belga Jerome Heyvaert e dal francese Romain Lafontaine. Durissimo il campionato di quest’anno, con 14 formazioni e quindi 13 partite, da giocare in due giorni. Il Master Sanremo ha vinto tre partite (contro Milano, Lazio e Aosta), pareggiandone due e perdendo le altre, in un campionato caratterizzato da un altissima qualità. Un risultato che non preclude la possibilità di salvezza, che si giocherà nel girone di ritorno a ottobre.

Commento a parte e molto positivo per la seconda squadra, denominata Masterina Sanremo che, dopo il ripescaggio dalla D, ha subito fatto vedere le qualità sul campo e, dopo 11 incontri ha addirittura conquistato la prima posizione in classifica. Gianfranco e Manuel Mastrantuono, Stefano Bacchin, Frank Stiller e Alessandro Arca, hanno sbaragliato il campo con 9 vittorie su 11 incontri. Un bottino che, stupendo tutti, potrà far sognare la serie cadetta confermando tutto nel ritorno, sempre a ottobre.

Il Master Sanremo, dopo i campionati italiani, tornerà sui tavoli verdi nel torneo internazionale di Palma de Maiorca, fissato per l’inizio di maggio.

Come sempre la trasferta del Master Sanremo si è svolta con la collaborazione di Grandi Auto, concessionaria di corso Marconi a Sanremo, ‘B.I.G.’ il locale di piazza Bresca a Sanremo, Auto 3 Spa, concessionaria FIAT di Sanremo, NK Garden di Ospedaletti, Edilizia Generale Galasso di Sanremo, Sanremo Piante e dell’Hotel Alexander di corso Garibaldi a Sanremo. Chiunque fosse interessato a contattare il club per iniziare o riprendere l'attività, può contattare la mail: info@subbuteomastersanremo.it