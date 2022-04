Pallamano: vincono e convincono le Under 17 della San Camillo Riviera in trasferta a Monaco

Nel recupero della prima giornata del campionato Under 17 femminile francese di pallamano, le ragazze della San Camillo Riviera hanno conquistato i tre punti con una convincente prestazione fuori dalle mura amiche.

Le imperiesi si sono infatti imposte sul campo del Monaco con il punteggio di 20-12, conducendo la partita fin dalle prime battute. Pur trovando qualche difficoltà in fase realizzativa, la squadra del tecnico Luca Martini ha saputo opporre un'ottima difesa, annullando le giocatrici più pericolose con una stretta marcatura e costringendo così le monegasche a faticare non poco per trovare la via del gol.

In attesa del recupero del match casalingo contro il Plane du Var (in programma giovedì alle 18) consolidano così la terza posizione in classifica.

Formazione :Chiara Reperto (9 reti), Matilde Siviglia (6), Martina Duò (2), Sabrina Polimeno (1), Paola Moscati (1), Camilla Secchi (1), Beatrice Greco, Maritza Guaman Gomez, Giorgia Trucchi e Miriam Zatout (portiere). Allenatore: Luca Martini; Dirigente: Duò Miller.