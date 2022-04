Nuoto: terminata nell'ultimo weekend la stagione in vasca corta per gli atleti della 'Sanremo Like Swim'

Nel tempio del nuoto ligure, la ‘Sciorba’ di Genova, la ‘Sanremo Like Swim’ ha concluso la propria campagna invernale in vasca corta con la partecipazione alle finali regionali degli ‘Esordienti A’.

È stato, ancora una volta, un weekend ricco di spunti cronometrici importanti: basti pensare all’1’ 13”49 col quale Leonardo Laura (classe 2009) ha infiammato i 100 farfalla, chiudendo al quinto posto nonostante qualche acciacco e gli strascichi dei più cla ssici malanni di stagione. Personal best stagionale anche per Giorgia Fazio (2011), nona nei 100 do rso con un incisivo 1’25”79, e prestazione da rimarcare pure per Valeria Scardetta (2011) nei 100 e 200 rana.

Da segnalare, infine, il ritorno del pubblico sugli spalti, che non ha mancato di sottolineare col proprio incitamento e vari scrosci di applausi l’impegno dei giovani e talentuosi atleti ponentini.