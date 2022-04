Calcio giovanile: al via nell'ultimo fine settimana i campionati per la Polisportiva Vallecrosia Academy

Sono iniziati i campionati giovanili e così nel fine settimana diverse annate della Polisportiva Vallecrosia Academy sono scese in campo.

Sabato mattina i Pulcini primo anno hanno affrontato sul campo in erba dello "Zaccari" a Camporosso il Junior Soccer. Trasferta, invece, per i Primi Calci 2013 che all'impianto di Diano Arentino hanno giocato contro Golfo Dianese, mentre sul campo in sintetico dello "Zaccari" a Camporosso i Piccoli Amici 2015-16 si sono confrontati con l’Imperia.

Sabato pomeriggio sul campo in erba allo "Zaccari" a Camporosso gli Esordienti 2010 hanno affrontato il Dolceacqua. Sul campo in sintetico, sempre allo "Zaccari" a Camporosso, invece, i Primi Calci 2013 hanno giocato contro il Camporosso. Trasferta a Dolceacqua per i Piccoli Amici 2015/16 e per i Primi calci 2014 mentre trasferta sul campo da calcio nel paese di Camporosso per i Pulcini 2 anno 2011 dove hanno giocato contro il Dolceacqua.