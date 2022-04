Altri 67 nuovi casi positivi di Covid-19 oggi nel Principato di Monaco, dove si attesta quindi a 11.261 il numero delle persone colpite dal Coronavirus dall'inizio della crisi sanitaria.

Questa sera sono 36 le persone in osepdale, delle quali nessuna in terapia intensiva. Sono 44 i guariti di oggi, con il numero che arriva a 10.990. Sono infine 174 le persone in sorveglianza attiva.