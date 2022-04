Tennis: vittoria di Vincenzo Curinga nel torneo del Tennis Europe Junior Tour

Si è svolto da domenica 3 aprile a sabato scorso il Torneo del Tennis Europe Junior Tour, nella capitale albanese a Tirana, sui campi veloci del Park Tennis National Resort.

Vincenzo Curinga, tesserato per il Park Tennis Genova, malgrado si alleni al Circolo Tennis Sanremo, dopo aver battuto l'Albania per 6-0 6-1 e l'Inghilterra e l'India 3-6 7-5 10-7 è arrivato in finale contro la Grecia, riuscendo a vincere 6-4 7-5.

Vincenzo, comprensibilmente un po' contratto a inizio partita, essendo la sua prima finale nel Tennis Europe 2022, cerca di imporre da subito il suo ritmo, provando a chiudere gli scambi con colpi vincenti appena ne ha la possibilità, ma essendo proprio la tensione a farla da padrona, non sempre chiude. I games sono molto lottati, e l'italiano ha la peggio andando sotto 2-0; grazie però alle sicurezze che ha acquisito nei mesi durante gli allenamenti, si è messo a giocare ordinato, non spingendo ogni palla ma aspettando quella giusta, portando così il risultato a suo favore 4-2.

Una contestazione su una palla ha fatto però perdere la concentrazione a Vincenzo, così da arrivare 4-4. Bravissimo poi a rimettersi in ordine sui punti importanti per portarsi a casa il primo set 6-4. A inizio secondo set la Grecia si scioglie, inizia a trovare colpi più profondi, Vincenzo sembra stordito, e in poco si trova sotto 4-1; nel cambio campo si chiude la testa nell'asciugamano per qualche secondo, e si alza dalla panchina più carico che mai, e dal nulla la partita cambia a suo favore, andando così in vantaggio 5-4.

Qualche errore di troppo compromette i due games successivi e si ritrova in vantaggio 6-5, con un solo matchpoint a disposizione, con al servizio il greco: tre scambi profondi, il greco accorcia e si chiude il match point con un dritto vincente. L'Italia, rappresentata da Vincenzo, vince la finale Tennis Europe u12 in Albania. Subito le premiazioni e qualche parola di Curinga che ci racconta di non credere di poter aver vinto, soprattutto le ultime due partite, che sono state davvero combattute e iniziate a suo sfavore dove ha dovuto trovare testa e cuore, lasciando da parte la tensione, difficile per un bambino di soli 11 anni.

Emozionato, con qualche lacrima, l'undicenne Badalucchese, ci saluta per andare subito a fare stretching, accompagnato dal Preparatore Atletico e Mentale Adriano Gallo, della Gallo Academy di Bordighera, che in questa settimana non ha mai lasciato un dettaglio in sospeso nella preparazione di Vincenzo pre e post partita, con un programma serrato che iniziava alle 7.30 ogni mattina, alternato ai riscaldamenti sui campi, sotto la costante attenzione del Coach Leo, molto soddisfatto della prestazione, ma con un focus ben preciso: lavorare duro ogni giorno, per migliorare ciò che in futuro farà la differenza.

Questa settimana sarà dedicata alla scuola, Vincenzo frequenta infatti la scuola secondaria a Badalucco, a cui va un ringraziamento particolare sia alla Dirigente sia ai professori; alcuni di loro capiscono i moltissimi sacrifici quotidinani di Vincenzo, la sua educazione allo sport e soprattutto l'autostima su cui c'è un impegno costante da parte di tutto il team e della Federazione Italiana, cercando di aiutarlo in ogni situazione. Sarà una settimana di allenamenti solo pomeridiani in vista del Torneo Next Gen che avrà inizio a Pasqua a Loano, dei prossimi Raduni Nazionali, con il focus ai Campionati Italiani a settembre e del prossimo Tennis Europe in Croazia a maggio. In ultimo grazie a Wilson sempre attenta ai bisogni della piccola promessa.