La Grafiche Amadeo Femminile nella fase Playout della Serie C vince e convince in casa contro il Cogoleto. Infatti la squadra di Contini e Guadagnoli ha vinto per 3-0 (27/25 25/14 25/20).

Il risultato consente alle ragazze del Grafiche Amadeo di viaggiare a punteggio pieno ma soprattutto fa bene al morale poiché nel girone di qualificazione contro il Volley Cogoleto aveva sempre perso senza fare punti.